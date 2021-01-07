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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:23

тисячка за листопад коли? :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:27

  Искатель написав:
  mephala написав:Уважаемые граждане свинорылы.
Пришло мне тут после НГ 100 грн на счет. Думал что это капнуло за акцию в ноябре 100 за 30.
Но читаю многим прилетело - и многие не могут понять за что.
А за ноябрскую 100 за 30 кто то получал? А то мне даже ключь не приходил по ней.

1. В январе вторая сотня пришла, как я понимаю, ошибочно (или это такой подарок от Укрсиба).
2. За ноябрьскую 300 за 30 (не 100, а 300) - долго воевал с Очевыгодой, в итоге просто бросили на счет без ключ-кода. Но, как я понимаю, тогда дали далеко не всем, а только тем, кто звонил и возмущался.

Мне тож 300 на счёт пришло. Писал им в чате.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:34

  greenozon написав:тисячка за листопад коли? :)

Мизантрóп
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