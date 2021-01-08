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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:27
Искатель написав: mephala написав:
Уважаемые граждане свинорылы.
Пришло мне тут после НГ 100 грн на счет. Думал что это капнуло за акцию в ноябре 100 за 30.
Но читаю многим прилетело - и многие не могут понять за что.
А за ноябрскую 100 за 30 кто то получал? А то мне даже ключь не приходил по ней.
1. В январе вторая сотня пришла, как я понимаю, ошибочно (или это такой подарок от Укрсиба).
2. За ноябрьскую 300 за 30 (не 100, а 300) - долго воевал с Очевыгодой, в итоге просто бросили на счет без ключ-кода. Но, как я понимаю, тогда дали далеко не всем, а только тем, кто звонил и возмущался.
Мне тож 300 на счёт пришло. Писал им в чате.
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Мизантрóп
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Maksi2
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 23:07
Мизантрóп
мне - сказали что на этой неделе.
у меня даже скриншот есть)
неужели будет завтра или в воскресенье?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 23:10
тут писали что акцию 5% кешбека продлят всем ещё на год
кстати если они не продлят и не позволят оформить новые - то я например карту просто закрою.
зачем мне карта без былых плюшек?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Суб 09 січ, 2021 01:22
uaprofi написав:
тут писали что акцию 5% кешбека продлят всем ещё на год
кстати если они не продлят и не позволят оформить новые - то я например карту просто закрою.
зачем мне карта без былых плюшек?
Писать конечно можно много чего, но мне как то привычнее доверять официальной инфе на сайте, а там как бы голяк, нема ниче. Чтобы не попасть в такую ситуацию, я пожертвовав этой тыщенкой закрыл карту и выждал 45 дней, но, зато, имеею карту еще на год. Вообще я думаю что сибас всех прокинул с этой тысячей, возможно не в плане самой тысячи, а в плане затянуть все сроки и не дать переоформить карты еще на год. Если это так, то теория о неизрасходаванном бюджете на акции под конец 20 года - банальный маразм.
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Maksi2
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Додано: Суб 09 січ, 2021 01:58
Maksi2
я решил брать шо дают, а потом смотреть по апстоятельствам - сибас уже налил 1600 (или 1700)
плюс к коммунальным присоединилась лупумпа - там 10%
изя - наливает 3%
такшо если не продлят - то говорят шо персональный мененджер быстро всё закрывает.
по тратам на которые использовал ньюкард - сейчас есть альтернативы.
если шо - то всегда готов платить за коммунальные как на рынке будут выгодные условия.
а может долги и совсем спишут, как списали фопам долг по налогам?
чем простой народ хуже?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Суб 09 січ, 2021 13:22
uaprofi написав:Maksi2
я решил брать шо дают, а потом смотреть по апстоятельствам - сибас уже налил 1600 (или 1700)
плюс к коммунальным присоединилась лупумпа - там 10%
изя - наливает 3%
такшо если не продлят - то говорят шо персональный мененджер быстро всё закрывает.
по тратам на которые использовал ньюкард - сейчас есть альтернативы.
если шо - то всегда готов платить за коммунальные как на рынке будут выгодные условия.
а может долги и совсем спишут, как списали фопам долг по налогам?
чем простой народ хуже?
спишут с помощью частных исполнителей
1го февраля проверим что там с продлением
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cohan
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Додано: Суб 09 січ, 2021 14:02
cohan написав: uaprofi написав:Maksi2
я решил брать шо дают, а потом смотреть по апстоятельствам - сибас уже налил 1600 (или 1700)
плюс к коммунальным присоединилась лупумпа - там 10%
изя - наливает 3%
такшо если не продлят - то говорят шо персональный мененджер быстро всё закрывает.
по тратам на которые использовал ньюкард - сейчас есть альтернативы.
если шо - то всегда готов платить за коммунальные как на рынке будут выгодные условия.
а может долги и совсем спишут, как списали фопам долг по налогам?
чем простой народ хуже?
спишут с помощью частных исполнителей
1го февраля проверим что там с продлением
16 января уже будет понятно
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velvet
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