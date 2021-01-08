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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1361136213631364>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:23

тисячка за листопад коли? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:27

  Искатель написав:
  mephala написав:Уважаемые граждане свинорылы.
Пришло мне тут после НГ 100 грн на счет. Думал что это капнуло за акцию в ноябре 100 за 30.
Но читаю многим прилетело - и многие не могут понять за что.
А за ноябрскую 100 за 30 кто то получал? А то мне даже ключь не приходил по ней.

1. В январе вторая сотня пришла, как я понимаю, ошибочно (или это такой подарок от Укрсиба).
2. За ноябрьскую 300 за 30 (не 100, а 300) - долго воевал с Очевыгодой, в итоге просто бросили на счет без ключ-кода. Но, как я понимаю, тогда дали далеко не всем, а только тем, кто звонил и возмущался.

Мне тож 300 на счёт пришло. Писал им в чате.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:34

  greenozon написав:тисячка за листопад коли? :)

Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 22:58

  greenozon написав:тисячка за листопад коли? :)

Тоді коли вже точно не можна буде переоформити нью кард ще на рік :D
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 23:07

Мизантрóп
мне - сказали что на этой неделе.
у меня даже скриншот есть)
неужели будет завтра или в воскресенье?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 23:10

  Maksi2 написав:
  greenozon написав:тисячка за листопад коли? :)

Тоді коли вже точно не можна буде переоформити нью кард ще на рік :D


тут писали что акцию 5% кешбека продлят всем ещё на год

кстати если они не продлят и не позволят оформить новые - то я например карту просто закрою.
зачем мне карта без былых плюшек?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 01:22

  uaprofi написав:тут писали что акцию 5% кешбека продлят всем ещё на год
кстати если они не продлят и не позволят оформить новые - то я например карту просто закрою.
зачем мне карта без былых плюшек?

Писать конечно можно много чего, но мне как то привычнее доверять официальной инфе на сайте, а там как бы голяк, нема ниче. Чтобы не попасть в такую ситуацию, я пожертвовав этой тыщенкой закрыл карту и выждал 45 дней, но, зато, имеею карту еще на год. Вообще я думаю что сибас всех прокинул с этой тысячей, возможно не в плане самой тысячи, а в плане затянуть все сроки и не дать переоформить карты еще на год. Если это так, то теория о неизрасходаванном бюджете на акции под конец 20 года - банальный маразм. :mrgreen:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 01:58

Maksi2
я решил брать шо дают, а потом смотреть по апстоятельствам - сибас уже налил 1600 (или 1700)
плюс к коммунальным присоединилась лупумпа - там 10%
изя - наливает 3%

такшо если не продлят - то говорят шо персональный мененджер быстро всё закрывает.
по тратам на которые использовал ньюкард - сейчас есть альтернативы.
если шо - то всегда готов платить за коммунальные как на рынке будут выгодные условия.
а может долги и совсем спишут, как списали фопам долг по налогам?
чем простой народ хуже?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 13:22

  uaprofi написав:Maksi2
я решил брать шо дают, а потом смотреть по апстоятельствам - сибас уже налил 1600 (или 1700)
плюс к коммунальным присоединилась лупумпа - там 10%
изя - наливает 3%

такшо если не продлят - то говорят шо персональный мененджер быстро всё закрывает.
по тратам на которые использовал ньюкард - сейчас есть альтернативы.
если шо - то всегда готов платить за коммунальные как на рынке будут выгодные условия.
а может долги и совсем спишут, как списали фопам долг по налогам?
чем простой народ хуже?


спишут с помощью частных исполнителей
1го февраля проверим что там с продлением
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:02

  cohan написав:
  uaprofi написав:Maksi2
я решил брать шо дают, а потом смотреть по апстоятельствам - сибас уже налил 1600 (или 1700)
плюс к коммунальным присоединилась лупумпа - там 10%
изя - наливает 3%

такшо если не продлят - то говорят шо персональный мененджер быстро всё закрывает.
по тратам на которые использовал ньюкард - сейчас есть альтернативы.
если шо - то всегда готов платить за коммунальные как на рынке будут выгодные условия.
а может долги и совсем спишут, как списали фопам долг по налогам?
чем простой народ хуже?


спишут с помощью частных исполнителей
1го февраля проверим что там с продлением

16 января уже будет понятно
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velvet
 
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