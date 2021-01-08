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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1361136213631364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ну шо, с понедельника начинаем джихад за тыщу?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:24

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Теперь официально: меня кинул Сибас на 1000 грн (ну или 900 если посчитать с задвоенной 100й). Хотя девушка из Очевыгоды перезвонила и очень надеялась, что у меня получится доказать участие в акции.
Официальный ответ банка - я (мой номер) НЕ принимал участие в 50+ транзакциях выходных. Хотя эта первая акция на тысячу приходила наверное ВСЕМ. Это вторая приходила уже некоторым.
Телефон обнулял и пуши пропали, а скриншот именно ЭТОГО кода я не делал - мне надоело перестраховываться, как я это делал до этого.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Slx написав:Теперь официально: меня кинул Сибас на 1000 грн (ну или 900 если посчитать с задвоенной 100й). Хотя девушка из Очевыгоды перезвонила и очень надеялась, что у меня получится доказать участие в акции.
Официальный ответ банка - я (мой номер) НЕ принимал участие в 50+ транзакциях выходных. Хотя эта первая акция на тысячу приходила наверное ВСЕМ. Это вторая приходила уже некоторым.
Телефон обнулял и пуши пропали, а скриншот именно ЭТОГО кода я не делал - мне надоело перестраховываться, как я это делал до этого.
У меня, например, не было 1К за выходные, но была за месяц.
Так что может вы действительно что-то путаете... У укрсиба хранится история отправленных push-сообщений.
unknownurl
 
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  #<1 ... 1361136213631364
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