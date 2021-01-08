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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 січ, 2021 14:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ну шо, с понедельника начинаем джихад за тыщу?
Додано: Суб 09 січ, 2021 14:24
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Теперь официально: меня кинул Сибас на 1000 грн (ну или 900 если посчитать с задвоенной 100й). Хотя девушка из Очевыгоды перезвонила и очень надеялась, что у меня получится доказать участие в акции.
Официальный ответ банка - я (мой номер) НЕ принимал участие в 50+ транзакциях выходных. Хотя эта первая акция на тысячу приходила наверное ВСЕМ. Это вторая приходила уже некоторым.
Телефон обнулял и пуши пропали, а скриншот именно ЭТОГО кода я не делал - мне надоело перестраховываться, как я это делал до этого.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Суб 09 січ, 2021 14:44
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
У меня, например, не было 1К за выходные, но была за месяц.
Так что может вы действительно что-то путаете... У укрсиба хранится история отправленных push-сообщений.
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