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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1361136213631364

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Ну шо, с понедельника начинаем джихад за тыщу?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:24

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Теперь официально: меня кинул Сибас на 1000 грн (ну или 900 если посчитать с задвоенной 100й). Хотя девушка из Очевыгоды перезвонила и очень надеялась, что у меня получится доказать участие в акции.
Официальный ответ банка - я (мой номер) НЕ принимал участие в 50+ транзакциях выходных. Хотя эта первая акция на тысячу приходила наверное ВСЕМ. Это вторая приходила уже некоторым.
Телефон обнулял и пуши пропали, а скриншот именно ЭТОГО кода я не делал - мне надоело перестраховываться, как я это делал до этого.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Slx написав:Теперь официально: меня кинул Сибас на 1000 грн (ну или 900 если посчитать с задвоенной 100й). Хотя девушка из Очевыгоды перезвонила и очень надеялась, что у меня получится доказать участие в акции.
Официальный ответ банка - я (мой номер) НЕ принимал участие в 50+ транзакциях выходных. Хотя эта первая акция на тысячу приходила наверное ВСЕМ. Это вторая приходила уже некоторым.
Телефон обнулял и пуши пропали, а скриншот именно ЭТОГО кода я не делал - мне надоело перестраховываться, как я это делал до этого.
У меня, например, не было 1К за выходные, но была за месяц.
Так что может вы действительно что-то путаете... У укрсиба хранится история отправленных push-сообщений.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:51

  Ferlakur написав:Ну шо, с понедельника начинаем джихад за тыщу?

сырой порох туда :arrow: Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО
хотя то и не Банк,а Очковыгоды аХция :wink:
но шуметь-так шуметь!
viewtopic.php?p=5142063#p5142063
За неправдивую реХламу крепить развешо :roll:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

у сибаса странная система оформления доков и выдачи карт

у других банков - делают на листе а4 - 4 копии паспорта ,и нужно 4 раза написать копия вирна число подпись
у сибаса посередине на каждой стороне а4 пишеш фио подпись
и потом специалист лепит примерно там же ихнюю печать с обоих сторон а4
получается у них в наличии идеальные копии доков , с заверением в пустом месте между копиями
есть идеи почему так?

относительно выдачи карт - почему-то по крайней мере нью карты хранятся на кассе а не у специалиста , и хорошо если в очереди перед тобой 1чел , а что если очередь побольше?

или такое только в отделении где я оформлял?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:05

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  wtf написав:получается у них в наличии идеальные копии доков , с заверением в пустом месте между копиями
есть идеи почему так?

Меня просили писать по диагонали, то есть пишешь сразу фактически на обеих копиях с каждой стороны.

  wtf написав:относительно выдачи карт - почему-то по крайней мере нью карты хранятся на кассе а не у специалиста , и хорошо если в очереди перед тобой 1чел , а что если очередь побольше?

или такое только в отделении где я оформлял?

В ТАСе так же. Мне такая система тоже не понравилась.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  wtf написав:у сибаса посередине на каждой стороне а4 пишеш фио подпись
и потом специалист лепит примерно там же ихнюю печать с обоих сторон а4
получается у них в наличии идеальные копии доков , с заверением в пустом месте между копиями
есть идеи почему так?
ТПшки оформляют,но таковы требования НПА.Всегда заверяю с размахом на фото и указанием для кого/чего копию заверяю.Тут писал с размахом на кадр,мол для БНП заверяю :wink: спросили-а че не париба?-сказал и этого фатит.

Просто надо всегда мыслить как кто-то там ,ну если есть что терять при подписульках 8)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:37

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  wtf написав:относительно выдачи карт - почему-то по крайней мере нью карты хранятся на кассе а не у специалиста , и хорошо если в очереди перед тобой 1чел , а что если очередь побольше?
Изначально - лет эдак 20 назад все карты хранились во всех банках ТОЛЬКО в КАССЕ. И это было требование НБУ. Учет их велся на внебалансе по условной оценка 1 грн. за штуку, но на каждом пересчете их все пересчитывали. Отдельно хранились пин-конверты. Потом пошли послабления - в основном за счет того что НБУ решил самоустраниться от многих вопросов контроля банковской деятельности и НБУ разрешил банкам самостоятельно определять как и где хранить карты, пин-конверты и т.п. ценности. После этого ряд банков начал выдавать карты под отчет и не материально-ответственным лицам, коими являются операционисты. Но во многих система хранения карт в денежном хранилище так и осталась до сих пор. Причем часто - даже если карту и выдает не кассир, а операционист, то он за минуту до выдачи идет в кассу и получает там эту карту. И ничего в этом странного - просто в банке такая система учета, хранения и выдачи карт.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 15:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Учет их велся на внебалансе по условной оценка 1 грн. за штуку


якось в Кредо йшов за карткою в касу, а на бумажці - 1 грн
я і тицяю в віконечко гривню, а касирша сміється :)
+50грн !
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greenozon
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