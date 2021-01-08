Додано: Суб 09 січ, 2021 15:37

wtf написав: относительно выдачи карт - почему-то по крайней мере нью карты хранятся на кассе а не у специалиста , и хорошо если в очереди перед тобой 1чел , а что если очередь побольше? относительно выдачи карт - почему-то по крайней мере нью карты хранятся на кассе а не у специалиста , и хорошо если в очереди перед тобой 1чел , а что если очередь побольше?

Изначально - лет эдак 20 назад все карты хранились во всех банках ТОЛЬКО в КАССЕ. И это было требование НБУ. Учет их велся на внебалансе по условной оценка 1 грн. за штуку, но на каждом пересчете их все пересчитывали. Отдельно хранились пин-конверты. Потом пошли послабления - в основном за счет того что НБУ решил самоустраниться от многих вопросов контроля банковской деятельности и НБУ разрешил банкам самостоятельно определять как и где хранить карты, пин-конверты и т.п. ценности. После этого ряд банков начал выдавать карты под отчет и не материально-ответственным лицам, коими являются операционисты. Но во многих система хранения карт в денежном хранилище так и осталась до сих пор. Причем часто - даже если карту и выдает не кассир, а операционист, то он за минуту до выдачи идет в кассу и получает там эту карту. И ничего в этом странного - просто в банке такая система учета, хранения и выдачи карт.