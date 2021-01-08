|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 січ, 2021 14:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ну шо, с понедельника начинаем джихад за тыщу?
Додано: Суб 09 січ, 2021 14:24
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Теперь официально: меня кинул Сибас на 1000 грн (ну или 900 если посчитать с задвоенной 100й). Хотя девушка из Очевыгоды перезвонила и очень надеялась, что у меня получится доказать участие в акции.
Официальный ответ банка - я (мой номер) НЕ принимал участие в 50+ транзакциях выходных. Хотя эта первая акция на тысячу приходила наверное ВСЕМ. Это вторая приходила уже некоторым.
Телефон обнулял и пуши пропали, а скриншот именно ЭТОГО кода я не делал - мне надоело перестраховываться, как я это делал до этого.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Суб 09 січ, 2021 14:44
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
У меня, например, не было 1К за выходные, но была за месяц.
Так что может вы действительно что-то путаете... У укрсиба хранится история отправленных push-сообщений.
Додано: Суб 09 січ, 2021 14:51
сырой порох туда Свинобунт. Боремся против нарушений ДКБО
хотя то и не Банк,а Очковыгоды аХция
но шуметь-так шуметь!
viewtopic.php?p=5142063#p5142063
За неправдивую реХламу крепить развешо
Додано: Суб 09 січ, 2021 15:00
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
у сибаса странная система оформления доков и выдачи карт
у других банков - делают на листе а4 - 4 копии паспорта ,и нужно 4 раза написать копия вирна число подпись
у сибаса посередине на каждой стороне а4 пишеш фио подпись
и потом специалист лепит примерно там же ихнюю печать с обоих сторон а4
получается у них в наличии идеальные копии доков , с заверением в пустом месте между копиями
есть идеи почему так?
относительно выдачи карт - почему-то по крайней мере нью карты хранятся на кассе а не у специалиста , и хорошо если в очереди перед тобой 1чел , а что если очередь побольше?
или такое только в отделении где я оформлял?
КБ за открытие карты
Додано: Суб 09 січ, 2021 15:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Меня просили писать по диагонали, то есть пишешь сразу фактически на обеих копиях с каждой стороны.
В ТАСе так же. Мне такая система тоже не понравилась.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Суб 09 січ, 2021 15:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
ТПшки оформляют,но таковы требования НПА.Всегда заверяю с размахом на фото и указанием для кого/чего копию заверяю.Тут писал с размахом на кадр,мол для БНП заверяю спросили-а че не париба?-сказал и этого фатит.
Просто надо всегда мыслить как кто-то там ,ну если есть что терять при подписульках
Додано: Суб 09 січ, 2021 15:37
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Изначально - лет эдак 20 назад все карты хранились во всех банках ТОЛЬКО в КАССЕ. И это было требование НБУ. Учет их велся на внебалансе по условной оценка 1 грн. за штуку, но на каждом пересчете их все пересчитывали. Отдельно хранились пин-конверты. Потом пошли послабления - в основном за счет того что НБУ решил самоустраниться от многих вопросов контроля банковской деятельности и НБУ разрешил банкам самостоятельно определять как и где хранить карты, пин-конверты и т.п. ценности. После этого ряд банков начал выдавать карты под отчет и не материально-ответственным лицам, коими являются операционисты. Но во многих система хранения карт в денежном хранилище так и осталась до сих пор. Причем часто - даже если карту и выдает не кассир, а операционист, то он за минуту до выдачи идет в кассу и получает там эту карту. И ничего в этом странного - просто в банке такая система учета, хранения и выдачи карт.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Суб 09 січ, 2021 15:46
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
якось в Кредо йшов за карткою в касу, а на бумажці - 1 грн
я і тицяю в віконечко гривню, а касирша сміється
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|