УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 січ, 2021 16:41
Ferlakur написав:
Ну шо, с понедельника начинаем джихад за тыщу?
а поясните для временно бескарточных - Сибас не выдал ВТОРУЮ тысячу или ЕДИНСТВЕННУЮ ?
У меня была только раз, которая за выходные (29,30 октября кажется) 60 транзакций, я все Сильпо за конфетами оббегал в округе, и ее в конце периода ожидания выплатили вместо с 300 (типа 200 тоже за транзы + 100 за открытие),
и кажется еще 100 прилетело отдельно - за что не понял (не было таких акций кроме открытия, но за открытие типа пришло)
а тут, понимаю, была повторная после тех выходных?
cohan
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Додано: Суб 09 січ, 2021 16:43
greenozon написав: Flamingo написав:
Учет их велся на внебалансе по условной оценка 1 грн. за штуку
якось в Кредо йшов за карткою в касу, а на бумажці - 1 грн
я і тицяю в віконечко гривню, а касирша сміється
9 клас,внебалансовый учет в штуках (условных 1 грн.) как и договора залога,поруки (в суммах ессно) и т.д.
Так надо
Востаннє редагувалось
Мизантрóп
в Суб 09 січ, 2021 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Додано: Суб 09 січ, 2021 16:44
cohan ждем за 90 оплат в ноябре, вторая тыща
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omb
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Додано: Суб 09 січ, 2021 21:08
Мизантрóп написав:
Всегда заверяю с размахом на фото и указанием для кого/чего копию заверяю.
А есть ли смысл? В фотошопе за пять минут удаляются все надписи. Потом на печать, на ксерокс (или без ксерокса) и получается девственно чистая ксерокопия.
Славик
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Додано: Суб 09 січ, 2021 21:20
Славик написав: Мизантрóп написав:
Всегда заверяю с размахом на фото и указанием для кого/чего копию заверяю.
А есть ли смысл? В фотошопе за пять минут удаляются все надписи. Потом на печать, на ксерокс (или без ксерокса) и получается девственно чистая ксерокопия.
Токма для своего успокоения.А так,всё верно пишите.Но без копии то никак тут не получить карту
Мизантрóп
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Додано: Суб 09 січ, 2021 22:13
Мизантрóп написав:
Но без копии то никак тут не получить карту
треба підказати їм про Дію Шерінг
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/28/664476/
greenozon
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Додано: Суб 09 січ, 2021 22:22
Це все одно що навчити собаку Павлова грати на гітарі.
Maksi2
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