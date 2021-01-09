RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1362136313641365

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:41

  Ferlakur написав:Ну шо, с понедельника начинаем джихад за тыщу?


а поясните для временно бескарточных - Сибас не выдал ВТОРУЮ тысячу или ЕДИНСТВЕННУЮ ?

У меня была только раз, которая за выходные (29,30 октября кажется) 60 транзакций, я все Сильпо за конфетами оббегал в округе, и ее в конце периода ожидания выплатили вместо с 300 (типа 200 тоже за транзы + 100 за открытие),
и кажется еще 100 прилетело отдельно - за что не понял (не было таких акций кроме открытия, но за открытие типа пришло)

а тут, понимаю, была повторная после тех выходных?
cohan
 
Повідомлень: 707
З нами з: 27.09.19
Подякував: 48 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:43

  greenozon написав:
  Flamingo написав:Учет их велся на внебалансе по условной оценка 1 грн. за штуку


якось в Кредо йшов за карткою в касу, а на бумажці - 1 грн
я і тицяю в віконечко гривню, а касирша сміється :)

9 клас,внебалансовый учет в штуках (условных 1 грн.) как и договора залога,поруки (в суммах ессно) и т.д.
Так надо
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Суб 09 січ, 2021 16:44, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5121
З нами з: 03.12.14
Подякував: 801 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:44

cohan ждем за 90 оплат в ноябре, вторая тыща
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2797
З нами з: 08.04.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 16:45

  omb написав:cohan ждем за 90 оплат в ноябре, вторая тыща

И по 10к в неделю за по 100 в день :D
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5121
З нами з: 03.12.14
Подякував: 801 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Мизантрóп написав:Всегда заверяю с размахом на фото и указанием для кого/чего копию заверяю.

А есть ли смысл? В фотошопе за пять минут удаляются все надписи. Потом на печать, на ксерокс (или без ксерокса) и получается девственно чистая ксерокопия.
Славик
 
Повідомлень: 267
З нами з: 04.07.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:20

  Славик написав:
  Мизантрóп написав:Всегда заверяю с размахом на фото и указанием для кого/чего копию заверяю.

А есть ли смысл? В фотошопе за пять минут удаляются все надписи. Потом на печать, на ксерокс (или без ксерокса) и получается девственно чистая ксерокопия.

Токма для своего успокоения.А так,всё верно пишите.Но без копии то никак тут не получить карту
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5121
З нами з: 03.12.14
Подякував: 801 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:13

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Мизантрóп написав:Но без копии то никак тут не получить карту


треба підказати їм про Дію Шерінг

https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/28/664476/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10543
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 770 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:22

  greenozon написав:
  Мизантрóп написав:Но без копии то никак тут не получить карту

треба підказати їм про Дію Шерінг
https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/28/664476/

Це все одно що навчити собаку Павлова грати на гітарі.
Maksi2
 
Повідомлень: 798
З нами з: 18.06.19
Подякував: 359 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 13:44

  greenozon написав:
  Мизантрóп написав:Но без копии то никак тут не получить карту


треба підказати їм про Дію Шерінг

https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/28/664476/

Вибачте, яка Дія Шерінг в Укрсибі, якщо вони навіть не дозволяють всім банк ІД користуватись.
Цей банк діджитал тільки на словах, а по факту 100 папірців підписати і програма через день не працює, про їх бізнес для юриків взагалі мовчу.
Rainbow
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 598 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1362136313641365
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, ingtrans, jay2004, makor06, Rainbow, ramaz, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.