Maksi2 написав:

uaprofi написав: тут писали что акцию 5% кешбека продлят всем ещё на год

кстати если они не продлят и не позволят оформить новые - то я например карту просто закрою.

зачем мне карта без былых плюшек? тут писали что акцию 5% кешбека продлят всем ещё на годкстати если они не продлят и не позволят оформить новые - то я например карту просто закрою.зачем мне карта без былых плюшек?

Писать конечно можно много чего, но мне как то привычнее доверять официальной инфе на сайте, а там как бы голяк, нема ниче. Чтобы не попасть в такую ситуацию, я пожертвовав этой тыщенкой закрыл карту и выждал 45 дней, но, зато, имеею карту еще на год. Вообще я думаю что сибас всех прокинул с этой тысячей, возможно не в плане самой тысячи, а в плане затянуть все сроки и не дать переоформить карты еще на год. Если это так, то теория о неизрасходаванном бюджете на акции под конец 20 года - банальный маразм.