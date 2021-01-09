Ferlakur написав:Ну шо, с понедельника начинаем джихад за тыщу?
а поясните для временно бескарточных - Сибас не выдал ВТОРУЮ тысячу или ЕДИНСТВЕННУЮ ?
У меня была только раз, которая за выходные (29,30 октября кажется) 60 транзакций, я все Сильпо за конфетами оббегал в округе, и ее в конце периода ожидания выплатили вместо с 300 (типа 200 тоже за транзы + 100 за открытие), и кажется еще 100 прилетело отдельно - за что не понял (не было таких акций кроме открытия, но за открытие типа пришло)
а тут, понимаю, была повторная после тех выходных?
Вибачте, яка Дія Шерінг в Укрсибі, якщо вони навіть не дозволяють всім банк ІД користуватись. Цей банк діджитал тільки на словах, а по факту 100 папірців підписати і програма через день не працює, про їх бізнес для юриків взагалі мовчу.
uaprofi написав:тут писали что акцию 5% кешбека продлят всем ещё на год кстати если они не продлят и не позволят оформить новые - то я например карту просто закрою. зачем мне карта без былых плюшек?
Писать конечно можно много чего, но мне как то привычнее доверять официальной инфе на сайте, а там как бы голяк, нема ниче. Чтобы не попасть в такую ситуацию, я пожертвовав этой тыщенкой закрыл карту и выждал 45 дней, но, зато, имеею карту еще на год. Вообще я думаю что сибас всех прокинул с этой тысячей, возможно не в плане самой тысячи, а в плане затянуть все сроки и не дать переоформить карты еще на год. Если это так, то теория о неизрасходаванном бюджете на акции под конец 20 года - банальный маразм.
Вы думаете, что замена карты может помешать получить плюшки, заработанные с помощью старого Нью карда?