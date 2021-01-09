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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  guntherhouse777 написав:Вы думаете, что замена карты может помешать получить плюшки, заработанные с помощью старого Нью карда?

Обычный кешбэк точно не идет на новую карту, а вот акционные 100 грн (и еще 100 грн) по накопительному пришли уже на новую. Этой информации мало, чтобы сделать точный вывод, но можно предположить, что деньги за очевыгоду придут даже на новую карту.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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