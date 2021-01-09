Обычный кешбэк точно не идет на новую карту, а вот акционные 100 грн (и еще 100 грн) по накопительному пришли уже на новую. Этой информации мало, чтобы сделать точный вывод, но можно предположить, что деньги за очевыгоду придут даже на новую карту.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 17:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Обычный кешбэк точно не идет на новую карту, а вот акционные 100 грн (и еще 100 грн) по накопительному пришли уже на новую. Этой информации мало, чтобы сделать точный вывод, но можно предположить, что деньги за очевыгоду придут даже на новую карту.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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