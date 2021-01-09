Обычный кешбэк точно не идет на новую карту, а вот акционные 100 грн (и еще 100 грн) по накопительному пришли уже на новую. Этой информации мало, чтобы сделать точный вывод, но можно предположить, что деньги за очевыгоду придут даже на новую карту.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 17:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Обычный кешбэк точно не идет на новую карту, а вот акционные 100 грн (и еще 100 грн) по накопительному пришли уже на новую. Этой информации мало, чтобы сделать точный вывод, но можно предположить, что деньги за очевыгоду придут даже на новую карту.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Нед 10 січ, 2021 20:18
ingtrans не факт, там в условиях что-то было про закрытие..правда точно не помню, я пока жду выплаты и не дергаюсь
Кешбечные карты!
Додано: Нед 10 січ, 2021 20:27
Как раз факт. Знаю несколько удачных кейсов получения кишмишей типа "600 за 60", "300 за 30" и т.п. после переоткрытия карт. Да там есть шероховатости - получать надо в кассе - банк берет небольшой % за обнал, но факт остается фактом - получить кэшбек после закрытия карты возможно. Не скажу за банковский, но по крайней мере очевыгодовский точно...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Нед 10 січ, 2021 20:30
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Банковский мне не пришел. Я сделал тестовую оплату, но выплата пришла только по очевыгоде.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Нед 10 січ, 2021 20:49
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:13
Flamingo у меня есть запасная нью, так что мне проще не дергаться
Кешбечные карты!
Додано: Нед 10 січ, 2021 21:21
Возможно это потому что Вам их нечем "заполнить". А так тут писали, что некоторые имеют от 5 ньюшек и больше, да и еще подумывают как открыть еще
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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