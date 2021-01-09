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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1363136413651366

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 17:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  guntherhouse777 написав:Вы думаете, что замена карты может помешать получить плюшки, заработанные с помощью старого Нью карда?

Обычный кешбэк точно не идет на новую карту, а вот акционные 100 грн (и еще 100 грн) по накопительному пришли уже на новую. Этой информации мало, чтобы сделать точный вывод, но можно предположить, что деньги за очевыгоду придут даже на новую карту.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлень: 2195
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:18

ingtrans не факт, там в условиях что-то было про закрытие..правда точно не помню, я пока жду выплаты и не дергаюсь
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2803
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:27

  omb написав:ingtrans не факт, там в условиях что-то было про закрытие..правда точно не помню, я пока жду выплаты и не дергаюсь

Как раз факт. Знаю несколько удачных кейсов получения кишмишей типа "600 за 60", "300 за 30" и т.п. после переоткрытия карт. Да там есть шероховатости - получать надо в кассе - банк берет небольшой % за обнал, но факт остается фактом - получить кэшбек после закрытия карты возможно. Не скажу за банковский, но по крайней мере очевыгодовский точно...
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 5516
З нами з: 20.03.15
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Подякували: 1316 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Не скажу за банковский, но по крайней мере очевыгодовский точно...

Банковский мне не пришел. Я сделал тестовую оплату, но выплата пришла только по очевыгоде.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлень: 2195
З нами з: 31.07.19
Подякував: 57 раз.
Подякували: 286 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:49

  guntherhouse777 написав:
  Maksi2 написав:Писать конечно можно много чего...

Вы думаете, что замена карты может помешать получить плюшки, заработанные с помощью старого Нью карда?

Мой секртетарь уже ответил за меня, несмотря на то что, мое мнение с его мнением не совпадает. :)
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:13

Flamingo у меня есть запасная нью, так что мне проще не дергаться
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2803
З нами з: 08.04.14
Подякував: 25 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 21:21

  omb написав:Flamingo у меня есть запасная нью, так что мне проще не дергаться

Возможно это потому что Вам их нечем "заполнить". А так тут писали, что некоторые имеют от 5 ньюшек и больше, да и еще подумывают как открыть еще ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 5516
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1316 раз.
 
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