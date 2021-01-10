guntherhouse777 прав. Так и есть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 01:05
guntherhouse777 прав. Так и есть.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 11 січ, 2021 02:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Уже писали же выше, что акционные 100 грн за накопительный пришли на новопереоткрытую НьюКард.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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