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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1364136513661367

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 01:05

  Maksi2 написав:
  guntherhouse777 написав:Правильное мнение такое: регулярный КБ на новую карту не заходит, морковочной-либо в кассе получение за 2%, либо он таки заходит на новую карту.

Расскажите если получите.

guntherhouse777 прав. Так и есть.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 02:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Уже писали же выше, что акционные 100 грн за накопительный пришли на новопереоткрытую НьюКард.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 07:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

И туда же:
  Flamingo написав:Знаю несколько удачных кейсов получения кишмишей типа "600 за 60", "300 за 30" и т.п. после переоткрытия карт.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 07:14

  Maksi2 написав:
  guntherhouse777 написав:Правильное мнение такое: регулярный КБ на новую карту не заходит, морковочной-либо в кассе получение за 2%, либо он таки заходит на новую карту.

Расскажите если получите.

Так все и рассказал.
После переоформления карты, буквально на следующий день зашли 200 "морковочных" грн. Пришло корявое СМС. Они не отобразились нигде. Тока персвумен видела их у себя в компьютере. Вот это через кассу.
А следующие морковные заходили уже на новую карту.
Так что единственная "потеря"- это неполученный регулярный КБ по старой карте. Но это компенсировалось КБом по новой.
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