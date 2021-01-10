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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1364136513661367

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 01:05

  Maksi2 написав:
  guntherhouse777 написав:Правильное мнение такое: регулярный КБ на новую карту не заходит, морковочной-либо в кассе получение за 2%, либо он таки заходит на новую карту.

Расскажите если получите.

guntherhouse777 прав. Так и есть.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 02:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Уже писали же выше, что акционные 100 грн за накопительный пришли на новопереоткрытую НьюКард.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 07:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

И туда же:
  Flamingo написав:Знаю несколько удачных кейсов получения кишмишей типа "600 за 60", "300 за 30" и т.п. после переоткрытия карт.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 07:14

  Maksi2 написав:
  guntherhouse777 написав:Правильное мнение такое: регулярный КБ на новую карту не заходит, морковочной-либо в кассе получение за 2%, либо он таки заходит на новую карту.

Расскажите если получите.

Так все и рассказал.
После переоформления карты, буквально на следующий день зашли 200 "морковочных" грн. Пришло корявое СМС. Они не отобразились нигде. Тока персвумен видела их у себя в компьютере. Вот это через кассу.
А следующие морковные заходили уже на новую карту.
Так что единственная "потеря"- это неполученный регулярный КБ по старой карте. Но это компенсировалось КБом по новой.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:43

Сибас так и не родил на своём сайте никаких сообщений об изменениях в кб-программе.
Вполне возможно - что и не родит.
Кто поверил курам про продление - могут 1.02 оказаться у разбитого корыта.
Похоже, что придётся таки переоткрываться, курам веры нет.
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:48

  Slx написав:Уже писали же выше, что акционные 100 грн за накопительный пришли на новопереоткрытую НьюКард.

А сейчас ещё действует эта акция? Просто только в начале месяца открыл New card и не в курсе всех аукционных предложений банка.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  lloydbanksua написав:А сейчас ещё действует эта акция? Просто только в начале месяца открыл New card и не в курсе всех аукционных предложений банка.

Нет. Вот прям сейчас никаких акций кроме КБ 5% за онлайн покупки. нету :(
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:05

lloydbanksua ждите, если что-то будет прийдет смс или пуш
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 11:15

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

mustbe, 18 января покажет — ожидаю начисления за декабрь. Если будет, то значит продлили уже в декабре.
А пока ещё надо ждать и 1к.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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