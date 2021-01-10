guntherhouse777 прав. Так и есть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 01:05
guntherhouse777 прав. Так и есть.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Пон 11 січ, 2021 02:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Уже писали же выше, что акционные 100 грн за накопительный пришли на новопереоткрытую НьюКард.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Пон 11 січ, 2021 07:02
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
И туда же:
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
Додано: Пон 11 січ, 2021 07:14
Так все и рассказал.
После переоформления карты, буквально на следующий день зашли 200 "морковочных" грн. Пришло корявое СМС. Они не отобразились нигде. Тока персвумен видела их у себя в компьютере. Вот это через кассу.
А следующие морковные заходили уже на новую карту.
Так что единственная "потеря"- это неполученный регулярный КБ по старой карте. Но это компенсировалось КБом по новой.
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:43
Сибас так и не родил на своём сайте никаких сообщений об изменениях в кб-программе.
Вполне возможно - что и не родит.
Кто поверил курам про продление - могут 1.02 оказаться у разбитого корыта.
Похоже, что придётся таки переоткрываться, курам веры нет.
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:48
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:54
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Нет. Вот прям сейчас никаких акций кроме КБ 5% за онлайн покупки. нету
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:05
lloydbanksua ждите, если что-то будет прийдет смс или пуш
Кешбечные карты!
Додано: Пон 11 січ, 2021 11:15
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
mustbe, 18 января покажет — ожидаю начисления за декабрь. Если будет, то значит продлили уже в декабре.
А пока ещё надо ждать и 1к.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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