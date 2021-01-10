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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
на сайте оставил заявку на Нью Кард на прошлой неделе. Они перезванивают или самому надоедать нужно?
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:07
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:36
Та не нужна та заявка
Просто зайдите в отд-е и скажите, шо вам нуна
А будут чото плести про заявку, так сразу при них звоните на 0800 и передавайте трубку оперуполномоченому
... делайте хоть что-нибудь!
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