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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1365136613671368

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

на сайте оставил заявку на Нью Кард на прошлой неделе. Они перезванивают или самому надоедать нужно?
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:07

  sergia написав:на сайте оставил заявку на Нью Кард на прошлой неделе. Они перезванивают или самому надоедать нужно?

звонят,антифейк
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:36

  sergia написав:на сайте оставил заявку на Нью Кард на прошлой неделе. Они перезванивают или самому надоедать нужно?

Та не нужна та заявка
Просто зайдите в отд-е и скажите, шо вам нуна
А будут чото плести про заявку, так сразу при них звоните на 0800 и передавайте трубку оперуполномоченому :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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