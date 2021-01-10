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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

на сайте оставил заявку на Нью Кард на прошлой неделе. Они перезванивают или самому надоедать нужно?
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:07

  sergia написав:на сайте оставил заявку на Нью Кард на прошлой неделе. Они перезванивают или самому надоедать нужно?

звонят,антифейк
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:36

  sergia написав:на сайте оставил заявку на Нью Кард на прошлой неделе. Они перезванивают или самому надоедать нужно?

Та не нужна та заявка
Просто зайдите в отд-е и скажите, шо вам нуна
А будут чото плести про заявку, так сразу при них звоните на 0800 и передавайте трубку оперуполномоченому :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 12:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  sergia написав:Они перезванивают или самому надоедать нужно?

как говорится fat kids lag irl
сегодня перезвонили относительно заявки на нью кард тоже оставленной на прошлой неделе
но я оформил карту в отделении в тот же день и не стал дожидаться звонка
даже успел перейти с платного star inform+ на бесплатный без плюса
и получить заверения что кб по карте активен и продлен до 22го года хоть карта и свежая, они там походу копи-пастят ответы уже
смотрю есть кто сомневается относительно продления
  mustbe написав:Кто поверил курам про продление - могут 1.02 оказаться у разбитого корыта.
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:29

  wtf написав:
  sergia написав:Они перезванивают или самому надоедать нужно?

как говорится fat kids lag irl
сегодня перезвонили относительно заявки на нью кард тоже оставленной на прошлой неделе
но я оформил карту в отделении в тот же день и не стал дожидаться звонка
даже успел перейти с платного star inform+ на бесплатный без плюса
и получить заверения что кб по карте активен и продлен до 22го года хоть карта и свежая, они там походу копи-пастят ответы уже
смотрю есть кто сомневается относительно продления
  mustbe написав:Кто поверил курам про продление - могут 1.02 оказаться у разбитого корыта.

Хотелось бы,чтобы на сайте банка о продлении написали официально, а то так пока и предъявить нечего, если что
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:34

  wtf написав:
  sergia написав:Они перезванивают или самому надоедать нужно?

как говорится fat kids lag irl
сегодня перезвонили относительно заявки на нью кард тоже оставленной на прошлой неделе
но я оформил карту в отделении в тот же день и не стал дожидаться звонка
даже успел перейти с платного star inform+ на бесплатный без плюса
и получить заверения что кб по карте активен и продлен до 22го года хоть карта и свежая, они там походу копи-пастят ответы уже
смотрю есть кто сомневается относительно продления
  mustbe написав:Кто поверил курам про продление - могут 1.02 оказаться у разбитого корыта.

а в договоре сейчас есть пункт про star inform и star inform+, чтобы не дергать поддержку? Или Вы не обратили на него внимание при оформлении и они добрые подключили Вам по умолчанию star inform+?
sergia
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:39

  sergia написав:а в договоре сейчас есть пункт про star inform и star inform+, чтобы не дергать поддержку? Или Вы не обратили на него внимание при оформлении и они добрые подключили Вам по умолчанию star inform+?


Всем сразу, по умолчанию, делают с +.(( Лучше, потом в приложухе изменить :!: либо через гарячку :? .
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 13:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  jay2004 написав:Лучше, потом в приложухе изменить

В приложении изменить нельзя, можно только отключить.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:17

  ingtrans написав:
  jay2004 написав:Лучше, потом в приложухе изменить

В приложении изменить нельзя, можно только отключить.

Вероятно имелось в виду через чат в приложухе подать заявку на изменение старинформа с плюсом, на точно такой же но без
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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