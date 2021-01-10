Додано: Пон 11 січ, 2021 12:50

sergia написав: Они перезванивают или самому надоедать нужно? Они перезванивают или самому надоедать нужно?

mustbe написав: Кто поверил курам про продление - могут 1.02 оказаться у разбитого корыта. Кто поверил курам про продление - могут 1.02 оказаться у разбитого корыта.

как говорится fat kids lag irlсегодня перезвонили относительно заявки на нью кард тоже оставленной на прошлой неделено я оформил карту в отделении в тот же день и не стал дожидаться звонкадаже успел перейти с платного star inform+ на бесплатный без плюсаи получить заверения что кб по карте активен и продлен до 22го года хоть карта и свежая, они там походу копи-пастят ответы ужесмотрю есть кто сомневается относительно продления