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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 12:01
на сайте оставил заявку на Нью Кард на прошлой неделе. Они перезванивают или самому надоедать нужно?
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sergia
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:07
sergia написав:
на сайте оставил заявку на Нью Кард на прошлой неделе. Они перезванивают или самому надоедать нужно?
звонят,антифейк
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:36
sergia написав:
на сайте оставил заявку на Нью Кард на прошлой неделе. Они перезванивают или самому надоедать нужно?
Та не нужна та заявка
Просто зайдите в отд-е и скажите, шо вам нуна
А будут чото плести про заявку, так сразу при них звоните на 0800 и передавайте трубку оперуполномоченому
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 11 січ, 2021 12:50
sergia написав:
Они перезванивают или самому надоедать нужно?
как говорится fat kids lag irl
сегодня перезвонили относительно заявки на нью кард тоже оставленной на прошлой неделе
но я оформил карту в отделении в тот же день и не стал дожидаться звонка
даже успел перейти с платного star inform+ на бесплатный без плюса
и получить заверения что кб по карте активен и продлен до 22го года хоть карта и свежая, они там походу копи-пастят ответы уже
смотрю есть кто сомневается относительно продления
mustbe написав:
Кто поверил курам про продление - могут 1.02 оказаться у разбитого корыта.
КБ за открытие карты
*оформляется через вайбер
- 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
- 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
- 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
- 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
- 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
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wtf
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:29
wtf написав: sergia написав:
Они перезванивают или самому надоедать нужно?
как говорится fat kids lag irl
сегодня перезвонили относительно заявки на нью кард тоже оставленной на прошлой неделе
но я оформил карту в отделении в тот же день и не стал дожидаться звонка
даже успел перейти с платного star inform+ на бесплатный без плюса
и получить заверения что кб по карте активен и продлен до 22го года хоть карта и свежая, они там походу копи-пастят ответы уже
смотрю есть кто сомневается относительно продления
mustbe написав:
Кто поверил курам про продление - могут 1.02 оказаться у разбитого корыта.
Хотелось бы,чтобы на сайте банка о продлении написали официально, а то так пока и предъявить нечего, если что
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:34
wtf написав: sergia написав:
Они перезванивают или самому надоедать нужно?
как говорится fat kids lag irl
сегодня перезвонили относительно заявки на нью кард тоже оставленной на прошлой неделе
но я оформил карту в отделении в тот же день и не стал дожидаться звонка
даже успел перейти с платного star inform+ на бесплатный без плюса
и получить заверения что кб по карте активен и продлен до 22го года хоть карта и свежая, они там походу копи-пастят ответы уже
смотрю есть кто сомневается относительно продления
mustbe написав:
Кто поверил курам про продление - могут 1.02 оказаться у разбитого корыта.
а в договоре сейчас есть пункт про star inform и star inform+, чтобы не дергать поддержку? Или Вы не обратили на него внимание при оформлении и они добрые подключили Вам по умолчанию star inform+?
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sergia
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:39
sergia написав:
а в договоре сейчас есть пункт про star inform и star inform+, чтобы не дергать поддержку? Или Вы не обратили на него внимание при оформлении и они добрые подключили Вам по умолчанию star inform+?
Всем сразу, по умолчанию, делают с +.(( Лучше, потом в приложухе изменить
либо через гарячку
.
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MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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jay2004
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Додано: Пон 11 січ, 2021 13:43
jay2004 написав:
Лучше, потом в приложухе изменить
В приложении изменить нельзя, можно только отключить.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:17
ingtrans написав: jay2004 написав:
Лучше, потом в приложухе изменить
В приложении изменить нельзя, можно только отключить.
Вероятно имелось в виду через чат в приложухе подать заявку на изменение старинформа с плюсом, на точно такой же но без
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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