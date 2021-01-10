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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:27
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вижу, они и сегодня не отправят код на 1000 скорее-всего.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:49
У кого есть возможность попытайте Очевыгоду когда соизволит зачислить эту тысячу. Я до Рождества спрашивал, ответили что зачислят в ближайшие дни, но воз и ныне там.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Пон 11 січ, 2021 15:57
Додано: Пон 11 січ, 2021 16:43
Походу заплатять тисячу 29.01, останній робочий день)))
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:07
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
По условиям акции, крайняя дата выплаты уже прошла.
Поэтому следим за изменениями "условий".
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:17
Я так понимаю, Newcard с кешбеком 5% можно открыть только новым клиентам?
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:19
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:42
Які агрегатори є правильними для оплати комуналі з нюкарти?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 11 січ, 2021 17:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
если есть акк привата оформленный на пенса - через него без комисса иначе 1грн платеж
всех поставщиков не проверял
платить не пробовал еще никак
КБ за открытие карты
Додано: Пон 11 січ, 2021 17:57
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