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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1367136813691370>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вижу, они и сегодня не отправят код на 1000 скорее-всего.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:49

  Slx написав:Вижу, они и сегодня не отправят код на 1000 скорее-всего.

У кого есть возможность попытайте Очевыгоду когда соизволит зачислить эту тысячу. Я до Рождества спрашивал, ответили что зачислят в ближайшие дни, но воз и ныне там.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 15:57

  Slx написав:Вижу, они и сегодня не отправят код на 1000 скорее-всего.
Не жду,но тоже так думаю.Они,бедолаги,только начали шестидневную рабочую неделю :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:43

  velvet написав:
  Slx написав:Вижу, они и сегодня не отправят код на 1000 скорее-всего.

У кого есть возможность попытайте Очевыгоду когда соизволит зачислить эту тысячу. Я до Рождества спрашивал, ответили что зачислят в ближайшие дни, но воз и ныне там.

Походу заплатять тисячу 29.01, останній робочий день)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  velvet написав:У кого есть возможность попытайте Очевыгоду когда соизволит зачислить эту тысячу.

По условиям акции, крайняя дата выплаты уже прошла.
Поэтому следим за изменениями "условий".
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:17

Я так понимаю, Newcard с кешбеком 5% можно открыть только новым клиентам?
inflew
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:19

  inflew написав:Я так понимаю, Newcard с кешбеком 5% можно открыть только новым клиентам?


Да.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:42

Які агрегатори є правильними для оплати комуналі з нюкарти?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Квесторе_поверніться написав:є правильними

если есть акк привата оформленный на пенса - через него без комисса иначе 1грн платеж
всех поставщиков не проверял
платить не пробовал еще никак
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:57

  Квесторе_поверніться написав:Які агрегатори є правильними для оплати комуналі з нюкарти?

Будь-які.
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