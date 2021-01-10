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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1367136813691370

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:01

  Квесторе_поверніться написав:Які агрегатори є правильними для оплати комуналі з нюкарти?

Некст, пэйхаб, изя, портя.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:16

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Які агрегатори є правильними для оплати комуналі з нюкарти?

Некст, пэйхаб, изя, портя.

+ uplata (city24) без комиссии
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:36

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:+ uplata (city24) без комиссии

Це сюли https://uplata.ua/access/login йти?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 18:38

  Квесторе_поверніться написав:
  unknownurl написав:+ uplata (city24) без комиссии

Це сюли https://uplata.ua/access/login йти?


https://uplata.ua/oplata-uslug
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:01

  unknownurl написав:
  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Які агрегатори є правильними для оплати комуналі з нюкарти?

Некст, пэйхаб, изя, портя.

+ uplata (city24) без комиссии
Щось новеньке... Хтось ще тестив? :roll:

  wtf написав:
  Квесторе_поверніться написав:є правильними

если есть акк привата оформленный на пенса - через него без комисса
А там нема якихось обмежень? Я щось раніше думав, що там потрібно платити тільки приватівською карточкою і то до 2000 грн (можу помилятись) :roll:
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:17

  Вкладчик1234 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  unknownurl написав:+ uplata (city24) без комиссии

Це сюли https://uplata.ua/access/login йти?


https://uplata.ua/oplata-uslug

А шо там дає реєстрація та авторизація?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 19:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  extreme_lviv_ua написав:А там нема якихось обмежень?

точно не скажу еще не платил
на этапе выбора за что платить - после ввода суммы комиссию не отображает и по чужой карте, видимо на весь акк действует
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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