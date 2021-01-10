УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 січ, 2021 18:01
Квесторе_поверніться написав:
Які агрегатори є правильними для оплати комуналі з нюкарти?
Некст, пэйхаб, изя, портя.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:16
Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав:
Які агрегатори є правильними для оплати комуналі з нюкарти?
Некст, пэйхаб, изя, портя.
+ uplata (city24) без комиссии
unknownurl
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:36
unknownurl написав:
+ uplata (city24) без комиссии
Це сюли
https://uplata.ua/access/login
йти?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 11 січ, 2021 18:38
Biden's Laptop Matters
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Додано: Пон 11 січ, 2021 19:01
unknownurl написав: Flamingo написав: Квесторе_поверніться написав:
Які агрегатори є правильними для оплати комуналі з нюкарти?
Некст, пэйхаб, изя, портя.
+ uplata (city24) без комиссии
Щось новеньке... Хтось ще тестив?
wtf написав: Квесторе_поверніться написав:
є правильними
если есть акк привата оформленный на пенса - через него без комисса
А там нема якихось обмежень? Я щось раніше думав, що там потрібно платити тільки приватівською карточкою і то до 2000 грн (можу помилятись)
extreme_lviv_ua
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Додано: Пон 11 січ, 2021 19:17
А шо там дає реєстрація та авторизація?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 35828
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Додано: Пон 11 січ, 2021 19:42
extreme_lviv_ua написав:
А там нема якихось обмежень?
точно не скажу еще не платил
на этапе выбора за что платить - после ввода суммы комиссию не отображает и по чужой карте, видимо на весь акк действует
КБ за открытие карты 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d 100грн pumb всекарта/всеможу * | v.pumb.ua/bc5CfE *оформляется через вайбер
wtf
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