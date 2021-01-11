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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1368136913701371

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:32

  anikola13 написав:Пополнил сегодня кредитку по сеп, деньги не пришли.
upd. Деньги по счету прошли 11.01, но отобразились только после 00.00. Чего так Сибас держит клиентов в напряжении?


теж дивуюсь, похоже це в банку таке правило
ось я через УкрСиб Онлайн закриваю свою Ашан-кредитку, і мало б бути моментально, але ж ні, працює ось так -

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  #<1 ... 1368136913701371
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