теж дивуюсь, похоже це в банку таке правило
ось я через УкрСиб Онлайн закриваю свою Ашан-кредитку, і мало б бути моментально, але ж ні, працює ось так -
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:32
теж дивуюсь, похоже це в банку таке правило
ось я через УкрСиб Онлайн закриваю свою Ашан-кредитку, і мало б бути моментально, але ж ні, працює ось так -
+50грн !
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