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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1368136913701371

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:32

  anikola13 написав:Пополнил сегодня кредитку по сеп, деньги не пришли.
upd. Деньги по счету прошли 11.01, но отобразились только после 00.00. Чего так Сибас держит клиентов в напряжении?


теж дивуюсь, похоже це в банку таке правило
ось я через УкрСиб Онлайн закриваю свою Ашан-кредитку, і мало б бути моментально, але ж ні, працює ось так -

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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:48

видимо новые правила по сбору данных о платежах.

easypay начал требовать bankid, в банках наверно тоже чтото поменялось.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 11:51

Ключ-код по акции "Більше транзакцій – більша винагорода!" так и не прислали. В поддержке говорят, должны прислать в течение 25 рабочих дней, которые уже прошли
sola
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:08

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Igor9999 написав:Зравствуйте,Нью-кард от УкрСиба - 5% кешбек за онлайн оплаты за комунальные платежи кто нибудь получал ? Дают ли 5% кешбек ?

Дают
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:21

  Igor9999 написав:Здравствуйте,Нью-кард от УкрСиба - 5% кешбек за онлайн оплаты за комунальные платежи кто нибудь получал ? Дают ли 5% кешбек ?

тут 99,9% получателей
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 12:35

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Спасибо, без комиссии через какие сайты комунальные платежи можно оплачивать и был кешбек ?
Igor9999
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 13:09

  Igor9999 написав:Спасибо, без комиссии через какие сайты комунальные платежи можно оплачивать и был кешбек ?

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velvet
 
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