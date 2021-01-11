теж дивуюсь, похоже це в банку таке правило
ось я через УкрСиб Онлайн закриваю свою Ашан-кредитку, і мало б бути моментально, але ж ні, працює ось так -
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:32
теж дивуюсь, похоже це в банку таке правило
ось я через УкрСиб Онлайн закриваю свою Ашан-кредитку, і мало б бути моментально, але ж ні, працює ось так -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:48
видимо новые правила по сбору данных о платежах.
easypay начал требовать bankid, в банках наверно тоже чтото поменялось.
Додано: Вів 12 січ, 2021 11:51
Ключ-код по акции "Більше транзакцій – більша винагорода!" так и не прислали. В поддержке говорят, должны прислать в течение 25 рабочих дней, которые уже прошли
Додано: Вів 12 січ, 2021 12:08
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Вів 12 січ, 2021 12:21
Додано: Вів 12 січ, 2021 12:35
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Спасибо, без комиссии через какие сайты комунальные платежи можно оплачивать и был кешбек ?
Додано: Вів 12 січ, 2021 13:09
Портмоне, пейхаб,некст
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Зараз переглядають цей форум: MASolomko, vitaliy1111, Вадимка і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|