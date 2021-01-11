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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 15:07
Панове, подскажите Newcard с кешбеком для новых клиентов до конца января 2021 оформляют?
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Andey
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Додано: Вів 12 січ, 2021 15:56
Вкладчик1234 написав:
Только что звонил в очевыгоду насчёт "1000 за 90", получил стандартный ответ "должна быть рассылка со дня на день пушами"
Может уже пора в НБУ жалобу оформлять
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Вів 12 січ, 2021 16:07
коллективную
от сироток бесприютных
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v57
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Додано: Вів 12 січ, 2021 16:19
Andey написав:
Панове, подскажите Newcard с кешбеком для новых клиентов до конца января 2021 оформляют?
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
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Мизантрóп
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Додано: Вів 12 січ, 2021 16:38
extreme_lviv_ua написав:
Щось новеньке... Хтось ще тестив?
Я тестив в додатку city24.
По НК не приходять коди підтвердження, як при сплаті банківських кредитів так і звичайної комуналки.
Платив Альфою W - коди приходять і платежі уходять.
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KVV
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:54
Подскажите по тарифам НК, правильно ли понял:
1. Тянуть и толкать с карты на счета в других банках через UKRSIB online - не тарифицируется
2. Снятие наличности в кассе/банкомате - комиссия
Карта интересна для оплаты в интернет, посему изучаю способы пополнения! и вывода при необходимости.https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
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zentol
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:59
zentol написав:
1. Тянуть и толкать с карты на счета в других банках через UKRSIB online - не тарифицируется
Тянуть платно. Толкать p2p платно, СЭП - бесплатно.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Вів 12 січ, 2021 17:59
zentol выталкивать из Сиба СЭПом,тянуть можно внутри сиб-сиб,а Моней,к примеру легче закидывать
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Мизантрóп
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Додано: Вів 12 січ, 2021 18:00
Мизантрóп написав:
тянуть можно,но Моней,к примеру легче закидывать
Я так понял, вопрос о тянуть с карты, а не тянуть на карту.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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ingtrans
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Додано: Вів 12 січ, 2021 18:05
ingtrans написав: Мизантрóп написав:
тянуть можно,но Моней,к примеру легче закидывать
Я так понял, вопрос о тянуть с карты, а не тянуть на карту.
тут много может быть догадок))
чел нашел тарифы и даже п.7.6. наверное читал
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Мизантрóп
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