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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1370137113721373>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:07

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Панове, подскажите Newcard с кешбеком для новых клиентов до конца января 2021 оформляют?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:56

  Вкладчик1234 написав:Только что звонил в очевыгоду насчёт "1000 за 90", получил стандартный ответ "должна быть рассылка со дня на день пушами"

Может уже пора в НБУ жалобу оформлять
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3406
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:07

коллективную
от сироток бесприютных
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:19

  Andey написав:Панове, подскажите Newcard с кешбеком для новых клиентов до конца января 2021 оформляют?

Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021
https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 16:38

  extreme_lviv_ua написав:Щось новеньке... Хтось ще тестив? :roll:

Я тестив в додатку city24.

По НК не приходять коди підтвердження, як при сплаті банківських кредитів так і звичайної комуналки.

Платив Альфою W - коди приходять і платежі уходять.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подскажите по тарифам НК, правильно ли понял:

1. Тянуть и толкать с карты на счета в других банках через UKRSIB online - не тарифицируется
2. Снятие наличности в кассе/банкомате - комиссия

Карта интересна для оплаты в интернет, посему изучаю способы пополнения! и вывода при необходимости.


https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf
zentol
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:59

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  zentol написав:1. Тянуть и толкать с карты на счета в других банках через UKRSIB online - не тарифицируется

Тянуть платно. Толкать p2p платно, СЭП - бесплатно.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 17:59

zentol выталкивать из Сиба СЭПом,тянуть можно внутри сиб-сиб,а Моней,к примеру легче закидывать
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:00

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Мизантрóп написав:тянуть можно,но Моней,к примеру легче закидывать

Я так понял, вопрос о тянуть с карты, а не тянуть на карту.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:05

  ingtrans написав:
  Мизантрóп написав:тянуть можно,но Моней,к примеру легче закидывать

Я так понял, вопрос о тянуть с карты, а не тянуть на карту.

тут много может быть догадок))
чел нашел тарифы и даже п.7.6. наверное читал :wink:
Мизантрóп
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