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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 18:09
а через какие терминалы можно без комиссии пополнить карточку?
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sergia
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Додано: Вів 12 січ, 2021 18:10
sergia написав:а через какие терминалы можно без комиссии пополнить карточку?
Укрсиб говорит что в Easypay, но не проверял.
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unknownurl
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Додано: Вів 12 січ, 2021 18:40
unknownurl написав:
sergia написав:а через какие терминалы можно без комиссии пополнить карточку?
Укрсиб говорит что в Easypay, но не проверял.
Easypay пополнить карту укрсиб, E-shoping 0%. и там БИН должен соответствовать. Все остальные пункты с комиссией.
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pavyak
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Додано: Вів 12 січ, 2021 18:49
Где-то 16:00-17:00 пытался сделать интернет-оплату с карты. Не приходил OTP от 3-D Secure, как в PUSH, так и в SMS. Вот только сейчас прорвало.
Вкладчик1234 написав:
Только что звонил в очевыгоду насчёт "1000 за 90", получил стандартный ответ "должна быть рассылка со дня на день пушами"
Ага, оператор в чате аналогичное глаголит:
"Розсилки ключ-кодів по цій акції ще не було. Очікується найближчим часом.
rules.ochevygoda.com.ua/key-code
"
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MASolomko
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