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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1370137113721373

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:09

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

а через какие терминалы можно без комиссии пополнить карточку?
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:10

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

sergia написав:а через какие терминалы можно без комиссии пополнить карточку?
Укрсиб говорит что в Easypay, но не проверял.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:40

  unknownurl написав:
sergia написав:а через какие терминалы можно без комиссии пополнить карточку?
Укрсиб говорит что в Easypay, но не проверял.

Easypay пополнить карту укрсиб, E-shoping 0%. и там БИН должен соответствовать. Все остальные пункты с комиссией.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 18:49

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Где-то 16:00-17:00 пытался сделать интернет-оплату с карты. Не приходил OTP от 3-D Secure, как в PUSH, так и в SMS. Вот только сейчас прорвало.

  Вкладчик1234 написав:Только что звонил в очевыгоду насчёт "1000 за 90", получил стандартный ответ "должна быть рассылка со дня на день пушами"
Ага, оператор в чате аналогичное глаголит:
"Розсилки ключ-кодів по цій акції ще не було. Очікується найближчим часом.
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MASolomko
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