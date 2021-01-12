УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Додано: Вів 12 січ, 2021 18:09
а через какие терминалы можно без комиссии пополнить карточку?
sergia
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Додано: Вів 12 січ, 2021 18:10
sergia написав:а через какие терминалы можно без комиссии пополнить карточку?
Укрсиб говорит что в Easypay, но не проверял.
unknownurl
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Додано: Вів 12 січ, 2021 18:40
unknownurl написав: sergia написав:а через какие терминалы можно без комиссии пополнить карточку?
Укрсиб говорит что в Easypay, но не проверял.
Easypay пополнить карту укрсиб, E-shoping 0%. и там БИН должен соответствовать. Все остальные пункты с комиссией.
pavyak
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Додано: Вів 12 січ, 2021 18:49
Где-то 16:00-17:00 пытался сделать интернет-оплату с карты. Не приходил OTP от 3-D Secure, как в PUSH, так и в SMS. Вот только сейчас прорвало.
Вкладчик1234 написав:
Только что звонил в очевыгоду насчёт "1000 за 90", получил стандартный ответ "должна быть рассылка со дня на день пушами"
Ага, оператор в чате аналогичное глаголит:
"
Розсилки ключ-кодів по цій акції ще не було. Очікується найближчим часом. rules.ochevygoda.com.ua/key-code
"
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MASolomko
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Додано: Вів 12 січ, 2021 19:25
MASolomko написав:
Где-то 16:00-17:00 пытался сделать интернет-оплату с карты. Не приходил OTP от 3-D Secure, как в PUSH, так и в SMS. Вот только сейчас прорвало.
таже беда,только сейчас
Мизантрóп
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Додано: Вів 12 січ, 2021 19:35
Мизантрóп написав:
тут много может быть догадок))
чел нашел тарифы и даже п.7.6. наверное читал
читал-то читал, но увидел то, что хотел увидеть )
Задача - пополнить карту без комиссии, например, картой ПУМБ.
Тариф переводов через СЕП в каких пунктах тарифов изложен и как его осуществить (извинте за неграматность)?
zentol
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Додано: Вів 12 січ, 2021 19:38
zentol написав:
Задача - пополнить карту без комиссии, например, картой ПУМБ.
Пополняйте, как хотите. Главное, чтобы со стороны банка-отправителя не было комиссии, а здесь ее на вход нет.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
ingtrans
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Додано: Вів 12 січ, 2021 19:40
velvet написав: Igor9999 написав:
Спасибо, без комиссии через какие сайты комунальные платежи можно оплачивать и был кешбек ?
Портмоне, пейхаб,некст
EasyPay если оплачивать ,будет кешбек ?
Igor9999
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Додано: Вів 12 січ, 2021 19:46
zentol написав:
Тариф переводов через СЕП в каких пунктах тарифов изложен и как его осуществить (извинте за неграматность)?
7.4.3 войдя в ак нажать
на счет в другой банк
Мизантрóп
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Додано: Вів 12 січ, 2021 19:49
zentol написав:
Задача - пополнить карту без комиссии, например, картой ПУМБ.
Тариф переводов через СЕП в каких пунктах тарифов изложен и как его осуществить (извинте за неграматность)?
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