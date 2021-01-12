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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:07
Igor9999 написав: velvet написав: Igor9999 написав:
Спасибо, без комиссии через какие сайты комунальные платежи можно оплачивать и был кешбек ?
Портмоне, пейхаб,некст
EasyPay если оплачивать ,будет кешбек ?
да
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Вів 12 січ, 2021 20:34
zentol написав:
Задача - пополнить карту без комиссии, например, картой ПУМБ.
З ПУМБи лише штовхати самим застосунком ПУМБи, з Ощадат- СЕПом, з Прихвата спочатку на ПУМБу, з Моно будь-яким чином і т.д.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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