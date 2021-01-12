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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:07
да
Кешбечные карты!
Додано: Вів 12 січ, 2021 20:34
З ПУМБи лише штовхати самим застосунком ПУМБи, з Ощадат- СЕПом, з Прихвата спочатку на ПУМБу, з Моно будь-яким чином і т.д.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 12 січ, 2021 21:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
дали карту, но не смогли активировать в банке через приложение на смартфоне, т.к. у них сегодня какой-то сбой с СМСками. Сказали прийти завтра...
Обязательна эта активация или менеджер какие-то бунусы с этого имеет?
1-й раз сталкиваюсь с такой заморочкой.
Додано: Вів 12 січ, 2021 22:01
тут смс притормаживают часто,но отключить СИ+ в конце месяца таки надо.
Ждите в 5 утра смс о подключении к програме кишмиша.Ходить врядли снова надо.Только после той смс цифры с карты в ход! Наблюдать затем при инете и в пушах и в вайбере и в смс.Без инета ток в смс 3Дсек.
Это же одно из лучших банковских приложений
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