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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1371137213731374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:07

  Igor9999 написав:
  velvet написав:
  Igor9999 написав:Спасибо, без комиссии через какие сайты комунальные платежи можно оплачивать и был кешбек ?

Портмоне, пейхаб,некст
EasyPay если оплачивать ,будет кешбек ?
да
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 20:34

  zentol написав:Задача - пополнить карту без комиссии, например, картой ПУМБ.

З ПУМБи лише штовхати самим застосунком ПУМБи, з Ощадат- СЕПом, з Прихвата спочатку на ПУМБу, з Моно будь-яким чином і т.д.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 21:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

дали карту, но не смогли активировать в банке через приложение на смартфоне, т.к. у них сегодня какой-то сбой с СМСками. Сказали прийти завтра...
Обязательна эта активация или менеджер какие-то бунусы с этого имеет?
1-й раз сталкиваюсь с такой заморочкой.
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 22:01

  sergia написав:дали карту, но не смогли активировать в банке через приложение на смартфоне, т.к. у них сегодня какой-то сбой с СМСками. Сказали прийти завтра...
Обязательна эта активация или менеджер какие-то бунусы с этого имеет?
1-й раз сталкиваюсь с такой заморочкой.

тут смс притормаживают часто,но отключить СИ+ в конце месяца таки надо.
Ждите в 5 утра смс о подключении к програме кишмиша.Ходить врядли снова надо.Только после той смс цифры с карты в ход! Наблюдать затем при инете и в пушах и в вайбере и в смс.Без инета ток в смс 3Дсек.
Это же одно из лучших банковских приложений :mrgreen:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:10

  Мизантрóп написав:
  sergia написав:дали карту, но не смогли активировать в банке через приложение на смартфоне, т.к. у них сегодня какой-то сбой с СМСками. Сказали прийти завтра...
Обязательна эта активация или менеджер какие-то бунусы с этого имеет?
1-й раз сталкиваюсь с такой заморочкой.

тут смс притормаживают часто,но отключить СИ+ в конце месяца таки надо.
Ждите в 5 утра смс о подключении к програме кишмиша.Ходить врядли снова надо.Только после той смс цифры с карты в ход! Наблюдать затем при инете и в пушах и в вайбере и в смс.Без инета ток в смс 3Дсек.
Это же одно из лучших банковских приложений :mrgreen:

Кстати пришла сама собой СМСка что подключена услуга СИ без+.
sergia
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 23:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  sergia написав:подключена услуга СИ без+
значит ходить больше не надо, смс-писдешь от банка,не действуя на опережение в марте 15 грн спишут.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 00:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

давно не заходил в уукрсибо онлайн, а там 5 января второй раз 100 грн прилетело за открытие накопительного.
Я смотрю не у одного меня так. уже разобрались что это было? и не уменьшится ли обычный кешбек 16го числа на 100 грн для компенсации ошибочно начисленных?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 08:11

Andey
мені здається, що друга 100ка прийшла по акції "Кожна транзакція важлива".
Ніякої магії.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 08:16

  KVV написав:Andey
мені здається, що друга 100ка прийшла по акції "Кожна транзакція важлива".
Ніякої магії.

Нет, магия есть. Я получил все деньги по предыдущим акциям, в которых участвовал, кроме акции за открытие накопительного счета, потом пришло 100 грн с описанием "Кожна транзакція важлива", а потом еще 100 грн опять с описанием "Кожна транзакція важлива".
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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