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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 12:02
jay2004 написав:
Из МОРДОКНИГИ.
на заборе тоже пишут три буквы,-а там дрова.
После морозов открываю четвертую .
В случаи продления октябрьская,ноябрьская и груднёвая будут обновлены
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:20
Оплатил в аптеке заказ на сайте через Google Pay. В выписке отобразилось, как медицинские услуги. Кешбек посчитается или не нужно было платить через Google Pay?
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lloydbanksua
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:22
lloydbanksua написав:
Оплатил в аптеке заказ на сайте через Google Pay. В выписке отобразилось, как медицинские услуги. Кешбек посчитается или не нужно было платить через Google Pay?
Посчитается как интернет оплата 5%
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:22
lloydbanksua написав:Оплатил в аптеке заказ на сайте через Google Pay. В выписке отобразилось, как медицинские услуги. Кешбек посчитается или не нужно было платить через Google Pay?
Если уменьшился интернет лимит, то кешбек будет.
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unknownurl
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:24
unknownurl написав:
Если уменьшился интернет лимит, то кешбек будет.
Да, уменьшился.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:41
lloydbanksua значит можно не переживать
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:45
KVV написав:
мені здається, що друга 100ка прийшла по акції "Кожна транзакція важлива".
Ніякої магії.
Я клієнт банку від жовтня. Єдина акція, що мені пропонувалася за відкриття рахунку. Сотку дали 2 рази.
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Пансер
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:50
Пансер написав: KVV написав:
мені здається, що друга 100ка прийшла по акції "Кожна транзакція важлива".
Ніякої магії.
Я клієнт банку від жовтня. Єдина акція, що мені пропонувалася за відкриття рахунку. Сотку дали 2 рази.
Тут люди по полгода ждали пока им акции стали предлагать, а вы только три месяца как клиент. Но тут еще вот в чем проблема - укрсиб никому ни в декабре, ни в январе пока особо никаких акций по принципу столько-то бонусов за столько-то транзакций не предлагал. Только розыгрыши всякие. А это не то пальто
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 13 січ, 2021 12:55
Flamingo написав:
Тут люди по полгода ждали пока им акции стали предлагать, а вы только три месяца как клиент.
Суть коммента была же не в этом. Он подтверждает, что вторая сотка пришла, скорее всего, за тот же накопительный счет, поскольку в других акциях Пансер участия не принимал из-за недавнего оформления карты.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки
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Додано: Сер 13 січ, 2021 13:01
Пансер написав:
Я клієнт банку від жовтня. Єдина акція, що мені пропонувалася за відкриття рахунку. Сотку дали 2 рази.
В 2021г. ни единой акции не было.
Есть мнение, что бюджета на них в этом году нет
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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