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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1372137313741375

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  jay2004 написав:Из МОРДОКНИГИ.
на заборе тоже пишут три буквы,-а там дрова.
После морозов открываю четвертую .
В случаи продления октябрьская,ноябрьская и груднёвая будут обновлены :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:20

Оплатил в аптеке заказ на сайте через Google Pay. В выписке отобразилось, как медицинские услуги. Кешбек посчитается или не нужно было платить через Google Pay?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:22

  lloydbanksua написав:Оплатил в аптеке заказ на сайте через Google Pay. В выписке отобразилось, как медицинские услуги. Кешбек посчитается или не нужно было платить через Google Pay?

Посчитается как интернет оплата 5%
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

lloydbanksua написав:Оплатил в аптеке заказ на сайте через Google Pay. В выписке отобразилось, как медицинские услуги. Кешбек посчитается или не нужно было платить через Google Pay?
Если уменьшился интернет лимит, то кешбек будет.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:24

  unknownurl написав:Если уменьшился интернет лимит, то кешбек будет.

Да, уменьшился.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:41

lloydbanksua значит можно не переживать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +100 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  KVV написав:мені здається, що друга 100ка прийшла по акції "Кожна транзакція важлива".
Ніякої магії.

Я клієнт банку від жовтня. Єдина акція, що мені пропонувалася за відкриття рахунку. Сотку дали 2 рази.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:50

  Пансер написав:
  KVV написав:мені здається, що друга 100ка прийшла по акції "Кожна транзакція важлива".
Ніякої магії.

Я клієнт банку від жовтня. Єдина акція, що мені пропонувалася за відкриття рахунку. Сотку дали 2 рази.

Тут люди по полгода ждали пока им акции стали предлагать, а вы только три месяца как клиент. Но тут еще вот в чем проблема - укрсиб никому ни в декабре, ни в январе пока особо никаких акций по принципу столько-то бонусов за столько-то транзакций не предлагал. Только розыгрыши всякие. А это не то пальто
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 12:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Flamingo написав:Тут люди по полгода ждали пока им акции стали предлагать, а вы только три месяца как клиент.

Суть коммента была же не в этом. Он подтверждает, что вторая сотка пришла, скорее всего, за тот же накопительный счет, поскольку в других акциях Пансер участия не принимал из-за недавнего оформления карты.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 13:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Пансер написав:Я клієнт банку від жовтня. Єдина акція, що мені пропонувалася за відкриття рахунку. Сотку дали 2 рази.

В 2021г. ни единой акции не было.
Есть мнение, что бюджета на них в этом году нет :(
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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