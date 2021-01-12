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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1373137413751376

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:17

Весь бюджет пішов на Peugeon минулого року. Тепер навіть по 1000 улюбленим клієнтам нашкребти не можуть.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5278
З нами з: 18.08.14
Подякував: 236 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подскажите такие моменты:
1. При оформлении new card пришло СМС о подключении к star inform+  После аквтивации карты - СМС о подключении к star inform. Надо ли явным образом отключать inform+ и как?
2. Должно ли быть СМС о подключении к %5 cashback программе?
zentol
 
Повідомлень: 61
З нами з: 04.01.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:02

  zentol написав:Подскажите такие моменты:
1. При оформлении new card пришло СМС о подключении к star inform+  После аквтивации карты - СМС о подключении к star inform. Надо ли явным образом отключать inform+ и как?
2. Должно ли быть СМС о подключении к %5 cashback программе?


1. Через гарячку.
2. Должна СМС прийти. На следующий рабочий день, как правило (утром).
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jay2004
 
Повідомлень: 2569
З нами з: 19.02.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 299 раз.
 
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  #<1 ... 1373137413751376
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