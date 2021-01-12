|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:17
Весь бюджет пішов на Peugeon минулого року. Тепер навіть по 1000 улюбленим клієнтам нашкребти не можуть.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Подскажите такие моменты:
1. При оформлении new card пришло СМС о подключении к star inform+ После аквтивации карты - СМС о подключении к star inform. Надо ли явным образом отключать inform+ и как?
2. Должно ли быть СМС о подключении к %5 cashback программе?
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:02
1. Через гарячку.
2. Должна СМС прийти. На следующий рабочий день, как правило (утром).
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
|