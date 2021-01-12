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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1374137513761377>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:17

Весь бюджет пішов на Peugeon минулого року. Тепер навіть по 1000 улюбленим клієнтам нашкребти не можуть.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 14:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подскажите такие моменты:
1. При оформлении new card пришло СМС о подключении к star inform+  После аквтивации карты - СМС о подключении к star inform. Надо ли явным образом отключать inform+ и как?
2. Должно ли быть СМС о подключении к %5 cashback программе?
zentol
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:02

  zentol написав:Подскажите такие моменты:
1. При оформлении new card пришло СМС о подключении к star inform+  После аквтивации карты - СМС о подключении к star inform. Надо ли явным образом отключать inform+ и как?
2. Должно ли быть СМС о подключении к %5 cashback программе?


1. Через гарячку.
2. Должна СМС прийти. На следующий рабочий день, как правило (утром).
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:14

Для тех, у кого уже есть эта карту кэш бек год получают с даты получения карты или тоже до 31.01.2021 ?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Обновили информацию :mrgreen:

Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021. Програма Cash-back діє до 31.01.2021.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:56

  Ferlakur написав:Обновили информацию :mrgreen:

Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021. Програма Cash-back діє до 31.01.2021.


А раньше было по другому написано?
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:58

Aps было так: Зображення

Сохраненная копия тут
Востаннє редагувалось unknownurl в Сер 13 січ, 2021 15:59, всього редагувалось 1 раз.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 15:58

  Ferlakur написав:Обновили информацию :mrgreen:

Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021. Програма Cash-back діє до 31.01.2021.

др.словами лавочка закрывается? :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:03

v57
Спасибо ПУИМбу, здесь закрылось - там открылось. Коммуналка под 10% на 300 грн в месяц чистыми и другие категории еще на 500
Плюс если вначале оформить дебетку +100 грн рефка, и потом кредитку по ясно, чтобы было 10% по коммуналке

В чате приложения поддержка Укрсиба ответила, что кешбек продлен по карте до 31.01.2022. Если будет выплата 16/01, то это так - кешбек закончился еще в октябре.
Востаннє редагувалось Spring в Сер 13 січ, 2021 16:08, всього редагувалось 1 раз.
РЕФКИ 8)
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    Spring
     
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    Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:05

    Spring, да, только в ПУМБе коммунальная лавочка тоже закроется 15 апреля.
    unknownurl
     
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