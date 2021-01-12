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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:17
Весь бюджет пішов на Peugeon минулого року. Тепер навіть по 1000 улюбленим клієнтам нашкребти не можуть.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 13 січ, 2021 14:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Подскажите такие моменты:
1. При оформлении new card пришло СМС о подключении к star inform+ После аквтивации карты - СМС о подключении к star inform. Надо ли явным образом отключать inform+ и как?
2. Должно ли быть СМС о подключении к %5 cashback программе?
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:02
1. Через гарячку.
2. Должна СМС прийти. На следующий рабочий день, как правило (утром).
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Додано: Сер 13 січ, 2021 15:14
Для тех, у кого уже есть эта карту кэш бек год получают с даты получения карты или тоже до 31.01.2021 ?
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:45
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Обновили информацию
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021. Програма Cash-back діє до 31.01.2021.
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:56
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:58
Aps было так:
Сохраненная копия
Востаннє редагувалось unknownurl в Сер 13 січ, 2021 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 січ, 2021 15:58
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:03
v57
Спасибо ПУИМбу, здесь закрылось - там открылось. Коммуналка под 10% на 300 грн в месяц чистыми и другие категории еще на 500
Плюс если вначале оформить дебетку +100 грн рефка, и потом кредитку по ясно, чтобы было 10% по коммуналке
В чате приложения поддержка Укрсиба ответила, что кешбек продлен по карте до 31.01.2022. Если будет выплата 16/01, то это так - кешбек закончился еще в октябре.
Востаннє редагувалось Spring в Сер 13 січ, 2021 16:08, всього редагувалось 1 раз.
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:05
Spring, да, только в ПУМБе коммунальная лавочка тоже закроется 15 апреля.
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