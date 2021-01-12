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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:10
unknownurl написав:Spring
, да, только в ПУМБе коммунальная лавочка тоже закроется 15 апреля.
Вполне могут продлить. Кешбек по категориям тоже изначально был лишь до конца года.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:12
Aps написав: Ferlakur написав:
Обновили информацию
Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021. Програма Cash-back діє до 31.01.2021.
А раньше было по другому написано?
Было просто "Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021."
Думаю, криворукие просто опечатались. Или хз что они имели в виду.
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Ferlakur
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:12
Приехали чтоли?
Это не опечатка?
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:20
Ferlakur А если я только в этом месяце карту оформил?
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lloydbanksua
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:41
lloydbanksua написав:Ferlakur
А если я только в этом месяце карту оформил?
ну 500 тоже деньги
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v57
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Додано: Сер 13 січ, 2021 16:44
Амвросий
вроде как да.. ну посмотрим, может одумаются
Кешбечные карты!
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