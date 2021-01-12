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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1374137513761377

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:10

  unknownurl написав:Spring, да, только в ПУМБе коммунальная лавочка тоже закроется 15 апреля.

Вполне могут продлить. Кешбек по категориям тоже изначально был лишь до конца года.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:12

  Aps написав:
  Ferlakur написав:Обновили информацию :mrgreen:

Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021. Програма Cash-back діє до 31.01.2021.


А раньше было по другому написано?


Было просто "Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021."
Думаю, криворукие просто опечатались. Или хз что они имели в виду.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:12

Приехали чтоли?
Это не опечатка?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:20

Ferlakur А если я только в этом месяце карту оформил?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:41

  lloydbanksua написав:Ferlakur А если я только в этом месяце карту оформил?

ну 500 тоже деньги :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:43

  Ferlakur написав:Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2021. Програма Cash-back діє до 31.01.2021.


Это что, получается январь последний месяц? :shock:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:44

Амвросий вроде как да.. ну посмотрим, может одумаются :)
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omb
 
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