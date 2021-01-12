Додано: Сер 13 січ, 2021 17:09

"Премиум-менеджеры" (удалённые) продолжают обзвон.И тут немного вырисовывается картина: банк минимизирует розничную сеть (закрывает почти все отделения, оставляет только "премиум"), и уходит в онлайн. Оставляем сотню самых продвинутых менеджеров которые ведут розницу онлайн, остальные (отделения) - "до свидания".А база "розничных" клиентов с идеальной платёжной дисциплиной - вот она! Это - ньюкардовцы!Таким образом можно "срезать косты" на розницу, при этом сохранив её:1. Для "пересичных" - удалёнка, с костяком из ньюкардовцев (количество, но "качественное")2. Кому надо "більше" - оставляем по 1 отделению в "пуповых" облцентрах для жЫрных котов (количество минимальное - но зато обороты и объёмы)А ньюкардовский кешбек (на который немного потратился банк) - можно расценивать как "плату за привлечение идеального клиента"даю банку бесплатный совет - для обеспечения роста количества клиентов и оборотов - рефералка (можно "для избранных банком"). Свинорылы будут приводить или таких же идеальных клиентов, или сами будут курировать "кусты" условных бабушек, которые сами не в состоянии следить за всем - но "внучки" всё подскажутНо для того, чтобы это всё работало - должен быть "интерес" и у "внучков" и у "бабушек" (как минимум кешбек)