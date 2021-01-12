Ну и так знатная карта получилась. Грех жаловатся.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 16:56
Ну и так знатная карта получилась. Грех жаловатся.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 17:00
Ответ из чата:
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:03
Интересно, что произошло, что решили досрочно отменить?
На момент подключения кешбека в условиях было сказано что подключение на 12 месяцев. Может кешбек до конца января только для тех кто в январе подключился, когда подключение стало до 31.01.2021?
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:05
jay2004, это я про то, какие там компетентные сотрудники в ФБ сидят.
Кому-то укоротили срок кешбека, а вот мне добавили 8 дней.
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:09
"Премиум-менеджеры" (удалённые) продолжают обзвон.
И тут немного вырисовывается картина: банк минимизирует розничную сеть (закрывает почти все отделения, оставляет только "премиум"), и уходит в онлайн. Оставляем сотню самых продвинутых менеджеров которые ведут розницу онлайн, остальные (отделения) - "до свидания".
А база "розничных" клиентов с идеальной платёжной дисциплиной - вот она! Это - ньюкардовцы!
Таким образом можно "срезать косты" на розницу, при этом сохранив её:
1. Для "пересичных" - удалёнка, с костяком из ньюкардовцев (количество, но "качественное")
2. Кому надо "більше" - оставляем по 1 отделению в "пуповых" облцентрах для жЫрных котов (количество минимальное - но зато обороты и объёмы)
А ньюкардовский кешбек (на который немного потратился банк) - можно расценивать как "плату за привлечение идеального клиента"
даю банку бесплатный совет - для обеспечения роста количества клиентов и оборотов - рефералка (можно "для избранных банком"). Свинорылы будут приводить или таких же идеальных клиентов, или сами будут курировать "кусты" условных бабушек, которые сами не в состоянии следить за всем - но "внучки" всё подскажут
Но для того, чтобы это всё работало - должен быть "интерес" и у "внучков" и у "бабушек" (как минимум кешбек)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 13 січ, 2021 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:13
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:17
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Перестаньте нести чушь про мордокниги. Все записи там можно вытереть и подтереть, как сопли дурачкам. Всех интересуют только официальные условия на официальном сайте. А не казала мазала.
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:17
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:18
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:21
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