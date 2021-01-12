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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13761377137813791380>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 16:56

  unknownurl написав:jay2004, помню как они мне в ФБ рассказывали, что скоро будет выпущена новая карта с кешбеком на все офлайн-расчеты. Как оказалось, это просто была NewCard.


Ну и так знатная карта получилась. Грех жаловатся.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:00

Ответ из чата:
Нет, если вы подключитесь к программе 13.01.21, то она будет действовать год. То есть до 13.01.22. Программа самого кешбека будет открыааться до 31 января, если банк не примет решение продлить условия.
zentol
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:03

Интересно, что произошло, что решили досрочно отменить?

На момент подключения кешбека в условиях было сказано что подключение на 12 месяцев. Может кешбек до конца января только для тех кто в январе подключился, когда подключение стало до 31.01.2021?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:05

jay2004, это я про то, какие там компетентные сотрудники в ФБ сидят.

Кому-то укоротили срок кешбека, а вот мне добавили 8 дней. :mrgreen: :mrgreen:
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:09

"Премиум-менеджеры" (удалённые) продолжают обзвон.

И тут немного вырисовывается картина: банк минимизирует розничную сеть (закрывает почти все отделения, оставляет только "премиум"), и уходит в онлайн. Оставляем сотню самых продвинутых менеджеров которые ведут розницу онлайн, остальные (отделения) - "до свидания".

А база "розничных" клиентов с идеальной платёжной дисциплиной - вот она! Это - ньюкардовцы!

Таким образом можно "срезать косты" на розницу, при этом сохранив её:
1. Для "пересичных" - удалёнка, с костяком из ньюкардовцев (количество, но "качественное")
2. Кому надо "більше" - оставляем по 1 отделению в "пуповых" облцентрах для жЫрных котов (количество минимальное - но зато обороты и объёмы)

А ньюкардовский кешбек (на который немного потратился банк) - можно расценивать как "плату за привлечение идеального клиента"

даю банку бесплатный совет - для обеспечения роста количества клиентов и оборотов - рефералка (можно "для избранных банком"). Свинорылы будут приводить или таких же идеальных клиентов, или сами будут курировать "кусты" условных бабушек, которые сами не в состоянии следить за всем - но "внучки" всё подскажут :)
Но для того, чтобы это всё работало - должен быть "интерес" и у "внучков" и у "бабушек" (как минимум кешбек)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 13 січ, 2021 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:13

  zentol написав:Ответ из чата:
Нет, если вы подключитесь к программе 13.01.21, то она будет действовать год. То есть до 13.01.22. Программа самого кешбека будет открыааться до 31 января, если банк не примет решение продлить условия.

кажись форумчане начали понимать написанное в оф.источнике
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Перестаньте нести чушь про мордокниги. Все записи там можно вытереть и подтереть, как сопли дурачкам. Всех интересуют только официальные условия на официальном сайте. А не казала мазала.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:17

  lloydbanksua написав:Оплатил в аптеке заказ на сайте через Google Pay. В выписке отобразилось, как медицинские услуги. Кешбек посчитается или не нужно было платить через Google Pay?

кондомы,корвалол не комунал,но и те и те на К
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:18

  klug написав:Весь бюджет пішов на Peugeon минулого року. Тепер навіть по 1000 улюбленим клієнтам нашкребти не можуть

Поебитель ахции Коля не зарепостило событие
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:21

  Maksi2 написав:Перестаньте нести чушь про мордокниги. Все записи там можно вытереть и подтереть, как сопли дурачкам. Всех интересуют только официальные условия на официальном сайте. А не казала мазала.

наивняки ещё и скринами память забьют))
Мизантрóп
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