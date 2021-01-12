Maksi2 написав:Перестаньте нести чушь про мордокниги. Все записи там можно вытереть и подтереть, как сопли дурачкам. Всех интересуют только официальные условия на официальном сайте. А не казала мазала.
наивняки ещё и скринами память забьют))
Та 100%
Востаннє редагувалось Maksi2 в Сер 13 січ, 2021 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2 написав:Перестаньте нести чушь про мордокниги. Все записи там можно вытереть и подтереть, как сопли дурачкам. Всех интересуют только официальные условия на официальном сайте. А не казала мазала.
наивняки ещё и скринами память забьют))
Та 100%.
Про того кто не успел переофрмить карту можно только сказать что "жадность фраера - сгубила". Элементарные вещи понять не могут. Я ж предупреждал, что все акции симбы, это задурачивание чтоб прокатить как лохов с переоформлением карты еще на год. Ха ха. А то что срок действия кешбека на сайте был 12 месяцев, а теперь стал до 31.01.21 только подтверждает этот массовый кидок. Алоха амигосы! Ждите тисченку.
А кто вам сказал что кешбек по вашей переоформленной карте не обрезан до конца января этого года?