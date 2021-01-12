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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1377137813791380>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:27

  Мизантрóп написав:
  Maksi2 написав:Перестаньте нести чушь про мордокниги. Все записи там можно вытереть и подтереть, как сопли дурачкам. Всех интересуют только официальные условия на официальном сайте. А не казала мазала.

наивняки ещё и скринами память забьют))

Та 100%
Востаннє редагувалось Maksi2 в Сер 13 січ, 2021 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:27

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  zentol написав:2. Должно ли быть СМС о подключении к %5 cashback программе?

Якщо на фінансовому номері є вайбер, то приходить туди. Принаймні моїм знайомим, хто оформлявся в грудні та січні прийшло на вайбер на наступний день після оформлення о 5 ранку.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:30

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Maksi2 написав:
  Мизантрóп написав:
  Maksi2 написав:Перестаньте нести чушь про мордокниги. Все записи там можно вытереть и подтереть, как сопли дурачкам. Всех интересуют только официальные условия на официальном сайте. А не казала мазала.

наивняки ещё и скринами память забьют))

Та 100%.

Про того кто не успел переофрмить карту можно только сказать что "жадность фраера - сгубила".
Элементарные вещи понять не могут. Я ж предупреждал, что все акции симбы, это задурачивание чтоб прокатить как лохов с переоформлением карты еще на год. Ха ха.
А то что срок действия кешбека на сайте был 12 месяцев, а теперь стал до 31.01.21 только подтверждает этот массовый кидок. Алоха амигосы! Ждите тисченку.
А кто вам сказал что кешбек по вашей переоформленной карте не обрезан до конца января этого года?
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:33

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Maksi2 написав:Та 100%
прошлые показатели по стране показали 73%
  unknownurl написав:А кто вам сказал что кешбек по вашей переоформленной карте не обрезан до конца января этого года?
про такое не говорят,а пишут про подкл.на 12 месяцев,хотя и там косяк- всего 365 дней,а не возможных 390 если в удавах считать
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:38

  unknownurl написав:А кто вам сказал что кешбек по вашей переоформленной карте не обрезан до конца января этого года?

Не проблема закрыть тупую дебетку если что.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Сер 13 січ, 2021 17:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Поздравляю, товарищи!

Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2022. Програма Cash-back діє до 31.01.2022.

Зображення
Востаннє редагувалось unknownurl в Сер 13 січ, 2021 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:47

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Вкладчик1234 написав:Но для того, чтобы это всё работало - должен быть "интерес" и у "внучков" и у "бабушек" (как минимум кешбек)
и тапера уже не менее 5% :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:48

  unknownurl написав:Поздравляю, товарищи!

Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2022. Програма Cash-back діє до 31.01.2022.

с твитера или ВК :?: :D
пс ктрл Ф5 увидел
https://my.ukrsibbank.com/ru/personal/cards/new_card/

Макси 2 выпускай пар)) делаем ветер :!:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 13 січ, 2021 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:48

Мизантрóп, https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/cards/new_card/
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:48

  unknownurl написав:Поздравляю, товарищи!

Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2022. Програма Cash-back діє до 31.01.2022.

Звонил час назад на горячку, и выдрочил им все мозги на эту тему. Не знаю или я не один звонил или совпадение, но настроение улучшилось с этой инфой. :D :!:
Maksi2
 
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