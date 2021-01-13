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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1377137813791380

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Maksi2 написав:Звонил час назад на горячку, и выдрочил им все мозги на эту тему. Не знаю или я не оди
Чую за мною следят 8)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:52

  Мизантрóп написав:
  Maksi2 написав:Звонил час назад на горячку, и выдрочил им все мозги на эту тему. Не знаю или я не оди
Чую за мною следят 8)

ахахаха, что, тоже звонил им??? :lol:
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:53

  Maksi2 написав:
  Мизантрóп написав:
  Maksi2 написав:Звонил час назад на горячку, и выдрочил им все мозги на эту тему. Не знаю или я не оди
Чую за мною следят 8)

ахахаха, что, тоже звонил им??? :lol:

я про дрова ток viewtopic.php?p=5145083#p5145083
перечитали заборы видать :roll:
и нарисовали "Программа кэшбек действует до 31.01.2022"
а п.1.3 https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... k_rule.pdf не изменили.Это наш последний шанс))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:53

  Мизантрóп написав:В выписке отобразилось, как медицинские услуги.


если речь идет о категории оплаты в укрсиб онлайне, то она нередко неправильно отображается. Хотя чаще соответствует реальности. Главное чтобы попало в категорию "Розрахунки в мережі Інтернет (3D-secure)" или "Розрахунки в мережі Інтернет"
Амвросий
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  #<1 ... 1377137813791380
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