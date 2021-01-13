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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:52
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:53
я про дрова ток viewtopic.php?p=5145083#p5145083
перечитали заборы видать
и нарисовали "Программа кэшбек действует до 31.01.2022"
а п.1.3
Додано: Сер 13 січ, 2021 20:53
если речь идет о категории оплаты в укрсиб онлайне, то она нередко неправильно отображается. Хотя чаще соответствует реальности. Главное чтобы попало в категорию "Розрахунки в мережі Інтернет (3D-secure)" или "Розрахунки в мережі Інтернет"
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:54
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Отлично, 16 февраля, поглядим что начислят по "устаревшим" картам.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:11
не пользуюсь,здоров,чего и всем желаю!
Отображение в одном из лучших банкингов по мнению далёких заметил.
То Лойду Вы наверное viewtopic.php?p=5145107#p5145107
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