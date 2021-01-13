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Додано: Сер 13 січ, 2021 17:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:52
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:53
я про дрова ток viewtopic.php?p=5145083#p5145083
перечитали заборы видать
и нарисовали "Программа кэшбек действует до 31.01.2022"
а п.1.3
Додано: Сер 13 січ, 2021 20:53
если речь идет о категории оплаты в укрсиб онлайне, то она нередко неправильно отображается. Хотя чаще соответствует реальности. Главное чтобы попало в категорию "Розрахунки в мережі Інтернет (3D-secure)" или "Розрахунки в мережі Інтернет"
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:54
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Отлично, 16 февраля, поглядим что начислят по "устаревшим" картам.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:11
не пользуюсь,здоров,чего и всем желаю!
Отображение в одном из лучших банкингов по мнению далёких заметил.
То Лойду Вы наверное viewtopic.php?p=5145107#p5145107
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:57
А я вот смотрю в историю операций в мобильном, и вижу, что некоторые операции обозначены как "Оплата товарів\послуг-інтернет\...", а некоторые - "Оплата товарів\послуг\..."
Означает ли это, что операции второго типа не будут посчитаны как "интернет", или там всё же другой критерий? Разумеется, некоторые из тех, что не помечены словом "интернет" были как раз через интернет оплачены, например "Розетка" через сайт с вводом номера карты и CVV (без GPay или подобного). С оплатой через Masterpass тоже интересно - некоторые из них помечаются как "интернет" (сильпо через приложение), а некоторые - нет (ОККО через OKKO-Pay).
Полный разброд, в общем. Надеюсь, что эта надпись в выписке имеет не то значение, которое кажется на первый взгляд.
PS Кстати, как тут с частичным возвратом? Правильно считают, или как в "Альфа-банке" поначалу - частичный возврат отменяет кэшбэк полностью?
Востаннє редагувалось M-Audio в Сер 13 січ, 2021 23:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 13 січ, 2021 23:01
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Окешбечивание может проходит вне зависимости от надписи.
А вот с Розеткой могут быть ньансы.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 13 січ, 2021 23:12
А это где такие категории есть? Я вижу только "продуктові магазини", "інші товари", "бензин"... и никакого упоминания про интернет в категориях. Или это в веб-версии только (я туда не заходил, только в приложение)?
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