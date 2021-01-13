RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1377137813791380

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 985
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
185
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
253
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
131
Всього голосів : 985
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Maksi2 написав:Звонил час назад на горячку, и выдрочил им все мозги на эту тему. Не знаю или я не оди
Чую за мною следят 8)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5185
З нами з: 03.12.14
Подякував: 813 раз.
Подякували: 933 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:52

  Мизантрóп написав:
  Maksi2 написав:Звонил час назад на горячку, и выдрочил им все мозги на эту тему. Не знаю или я не оди
Чую за мною следят 8)

ахахаха, что, тоже звонил им??? :lol:
Maksi2
 
Повідомлень: 817
З нами з: 18.06.19
Подякував: 360 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:53

  Maksi2 написав:
  Мизантрóп написав:
  Maksi2 написав:Звонил час назад на горячку, и выдрочил им все мозги на эту тему. Не знаю или я не оди
Чую за мною следят 8)

ахахаха, что, тоже звонил им??? :lol:

я про дрова ток viewtopic.php?p=5145083#p5145083
перечитали заборы видать :roll:
и нарисовали "Программа кэшбек действует до 31.01.2022"
а п.1.3 https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... k_rule.pdf не изменили.Это наш последний шанс))
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5185
З нами з: 03.12.14
Подякував: 813 раз.
Подякували: 933 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:53

  Мизантрóп написав:В выписке отобразилось, как медицинские услуги.


если речь идет о категории оплаты в укрсиб онлайне, то она нередко неправильно отображается. Хотя чаще соответствует реальности. Главное чтобы попало в категорию "Розрахунки в мережі Інтернет (3D-secure)" или "Розрахунки в мережі Інтернет"
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3230
З нами з: 26.02.09
Подякував: 451 раз.
Подякували: 744 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:54

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Підключення всіх рахунків NEW Card до програми сash-back відбувається до 31.01.2022. Програма Cash-back діє до 31.01.2022.

Отлично, 16 февраля, поглядим что начислят по "устаревшим" картам.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2453
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:11

  Амвросий написав:
  Мизантрóп написав:В выписке отобразилось, как медицинские услуги.


если речь идет о категории оплаты в укрсиб онлайне, то она нередко неправильно отображается. Хотя чаще соответствует реальности. Главное чтобы попало в категорию "Розрахунки в мережі Інтернет (3D-secure)" или "Розрахунки в мережі Інтернет"

не пользуюсь,здоров,чего и всем желаю!
Отображение в одном из лучших банкингов по мнению далёких заметил.
То Лойду Вы наверное viewtopic.php?p=5145107#p5145107
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5185
З нами з: 03.12.14
Подякував: 813 раз.
Подякували: 933 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:57

А я вот смотрю в историю операций в мобильном, и вижу, что некоторые операции обозначены как "Оплата товарів\послуг-інтернет\...", а некоторые - "Оплата товарів\послуг\..."
Означает ли это, что операции второго типа не будут посчитаны как "интернет", или там всё же другой критерий? Разумеется, некоторые из тех, что не помечены словом "интернет" были как раз через интернет оплачены, например "Розетка" через сайт с вводом номера карты и CVV (без GPay или подобного). С оплатой через Masterpass тоже интересно - некоторые из них помечаются как "интернет" (сильпо через приложение), а некоторые - нет (ОККО через OKKO-Pay).
Полный разброд, в общем. Надеюсь, что эта надпись в выписке имеет не то значение, которое кажется на первый взгляд.

PS Кстати, как тут с частичным возвратом? Правильно считают, или как в "Альфа-банке" поначалу - частичный возврат отменяет кэшбэк полностью?
Востаннє редагувалось M-Audio в Сер 13 січ, 2021 23:01, всього редагувалось 1 раз.
M-Audio
 
Повідомлень: 1946
З нами з: 23.03.11
Подякував: 334 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:01

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  M-Audio написав:Надеюсь, что эта надпись в выписке имеет не то значение, которое кажется на первый взгляд.

Окешбечивание может проходит вне зависимости от надписи.
А вот с Розеткой могут быть ньансы.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2453
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 23:12

  Амвросий написав:
  Мизантрóп написав:В выписке отобразилось, как медицинские услуги.


если речь идет о категории оплаты в укрсиб онлайне, то она нередко неправильно отображается. Хотя чаще соответствует реальности. Главное чтобы попало в категорию "Розрахунки в мережі Інтернет (3D-secure)" или "Розрахунки в мережі Інтернет"
А это где такие категории есть? Я вижу только "продуктові магазини", "інші товари", "бензин"... и никакого упоминания про интернет в категориях. Или это в веб-версии только (я туда не заходил, только в приложение)?
M-Audio
 
Повідомлень: 1946
З нами з: 23.03.11
Подякував: 334 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1377137813791380
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ukrprom2014 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1742)
13.01.2021 23:53
Місто Банк (907)
13.01.2021 23:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.