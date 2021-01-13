Додано: Сер 13 січ, 2021 22:57

А я вот смотрю в историю операций в мобильном, и вижу, что некоторые операции обозначены как "Оплата товарів\послуг-інтернет\...", а некоторые - "Оплата товарів\послуг\..."

Означает ли это, что операции второго типа не будут посчитаны как "интернет", или там всё же другой критерий? Разумеется, некоторые из тех, что не помечены словом "интернет" были как раз через интернет оплачены, например "Розетка" через сайт с вводом номера карты и CVV (без GPay или подобного). С оплатой через Masterpass тоже интересно - некоторые из них помечаются как "интернет" (сильпо через приложение), а некоторые - нет (ОККО через OKKO-Pay).

Полный разброд, в общем. Надеюсь, что эта надпись в выписке имеет не то значение, которое кажется на первый взгляд.



PS Кстати, как тут с частичным возвратом? Правильно считают, или как в "Альфа-банке" поначалу - частичный возврат отменяет кэшбэк полностью?