M-Audio написав:А я вот смотрю в историю операций в мобильном, и вижу, что некоторые операции обозначены как "Оплата товарів\послуг-інтернет\...", а некоторые - "Оплата товарів\послуг\..."
Я вам даже больше скажу - сразу после оплаты в выписке слово "интернет" есть а после проведения по счету - оно как правило исчезает. Не обращайте на это внимание - это все ни о чем. Главное чтобы вы реально платили через инет. Дело в том что по сути все терминалы (как на наземные так и виртуальные) имеют признак реальная это оплата с чирканием-поднесением пластика или поднесением токена в том или ином виде, или же таки платеж через глобальную паутину. Бывают конечно вариации, но примерно больше чем в 99% случаев эта инфа зашита в терминале правильно и банк выпустивший карту точно знает как именно его картой платили.
M-Audio написав:Кстати, как тут с частичным возвратом?
Проблем с возвратом тут не встречал - тут все хорошо и предлагаю особо эту тему не педалировать
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
M-Audio написав:PS Кстати, как тут с частичным возвратом? Правильно считают, или как в "Альфа-банке" поначалу - частичный возврат отменяет кэшбэк полностью?
Должны считать правильно, так как в затратах отражается сумма фактических затрат (предавторизация за минусом возврата). Проблема осталась в том, что установленный лимит на оплату в интернете, как и лимит на все операции, не уменьшаются на такие платежи. Как сообщили в чате: потому что имеют "Другой тип операции". Т.е. если вы установили месячный лимит 10000грн., то после операций с предавторизацией такой лимит не уменьшается на проведенные платежи и потом прийдется контролировать постоянно остаток лимита...