Додано: Чет 14 січ, 2021 00:30

M-Audio написав: А я вот смотрю в историю операций в мобильном, и вижу, что некоторые операции обозначены как "Оплата товарів\послуг-інтернет\...", а некоторые - "Оплата товарів\послуг\..." А я вот смотрю в историю операций в мобильном, и вижу, что некоторые операции обозначены как "Оплата товарів\послуг-інтернет\...", а некоторые - "Оплата товарів\послуг\..."

M-Audio написав: Кстати, как тут с частичным возвратом? Кстати, как тут с частичным возвратом?

Я вам даже больше скажу - сразу после оплаты в выписке слово "интернет" есть а после проведения по счету - оно как правило исчезает. Не обращайте на это внимание - это все ни о чем. Главное чтобы вы реально платили через инет. Дело в том что по сути все терминалы (как на наземные так и виртуальные) имеют признак реальная это оплата с чирканием-поднесением пластика или поднесением токена в том или ином виде, или же таки платеж через глобальную паутину. Бывают конечно вариации, но примерно больше чем в 99% случаев эта инфа зашита в терминале правильно и банк выпустивший карту точно знает как именно его картой платили.Проблем с возвратом тут не встречал - тут все хорошо и предлагаю особо эту тему не педалировать